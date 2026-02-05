Ferrol convoca un concurso para diseñar la camiseta de la fiesta del marisco

Fiesta del marisco de la edición

La Cofradía de Pescadores de Ferrol trabaja ya en la organización de la cuarta edición de su Festa do Marisco, que, como en las ocasiones anteriores, tendrá lugar en Semana Santa. Una de las novedades de este año es la convocatoria de un concurso para elegir el diseño de la camiseta oficial del evento. El plazo de presentación de las propuestas está abierto desde este viernes 6 hasta el día 26 de este mes de febrero.

Podrá participar el alumnado de cualquier centro educativo de la comarca que tenga entre 3 y 18 años y solo se presentará un diseño por persona. La plantilla para la elaboración del dibujo podrá descargarse a través de un código QR que se incluirá en la cartelería y publicidad del evento.

La entrega de los diseños deberá hacerse en las oficinas de la cofradía, en Curuxeiras, de lunes a viernes hasta el día 26, incluido, de 9.30 a 13.30 horas. La temática de los dibujos deberá estar relacionada con el trabajo de las gentes del mar.

La camiseta ganadora, por la que el autor o autora recibirá diferentes premios, se venderá a lo largo de la fiesta y los beneficios se destinarán a la Cofradía de la Soledad, que es la propietaria de las imágenes del Cristo de los Navegantes y la Virgen del Socorro.