El sábado se celebra por primera vez en el Jofre la gala Youtubeiras+ que se convertirá en pódcast en vivo

Leila Fernández, de O faiado, y Carlos Vieito, de Exército Mekemeke, guían un evento con entrada gratuita y 126 cuentas implicadas

Redacción
05/02/2026 15:15
El certamen celebró el acto el pasado 2025 en el Pazo da Cultura de Narón, que con Ferrol constituyen los únicos implicados en la comarca
Daniel Alexandre
La novena edición de los premios Youtubeiras+, que organizan los Servizos de Normalización Lingüística de 10 Concellos, las tres universidades públicas de Galicia y la Diputación de A Coruña, celebrará la gala final en Ferrol. El evento, en el que compiten 126 cuentas de distintas plataformas digitales, batiendo récords con respecto a las anteriores convocatorias, tendrá lugar este mismo sábado en el Jofre, a las 19.00 horas, con acceso gratuito previa retirada de las entradas, en la taquilla del teatro o a través de este enlace a la web de Ataquilla.

El acto estará presentado por Leila Fernández, del canal “O faiado pódcast”, y Carlos Vieito, de “Exército Mekemeke”. Juntos conducirán una ceremonia de entrega de galardones histórica en este certamen, no solo por la cifra de participantes, que aumenta en cerca de 40 candidaturas con respecto al año pasado, sino también por los importantes cambios en las bases.

Presentación premios Youtubeiras

Batida de récords na primeira edición que se celebra no teatro Jofre dos Premios Youtubeiras+

Una de las grandes transformaciones de esta edición de Youtubeiras+, que reconoce el trabajo desempeñado por los creadores de contenidos en gallego en la red a lo largo de 2025, es la apertura a todo tipo de plataformas, ya que en la octava convocatoria solo podían participar proyectos recogidos en YouTube y TikTok.

De la misma manera, el certamen incluye por primera vez la categoría del premio a Mellor Pódcast, por lo que la gala supondrá la emisión en vivo del primer capítulo del programa Pódcast Youtubeiras+. Entre los Servizos de Normalización Lingüística que organizan el certamen se encuentran los de Ferrol y Narón, donde ya se celebró la gala el año pasado, además de los de Ames, Carballo, Moaña, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago y Teo.

Galardones

Los premios Youtubeiras+ incluyen un total de siete categorías, todas dotadas con 1.000 euros, a excepción de los premios Canle y Creación de contidos, que cuentan con 1250.

Todas as RRSS son benvidas no Youtubeiras+, que volven organizar os Concellos de Ferrol e Narón

