El proyecto de la gasolinera de As Pías empezará este mismo 2026

La gasolinera presenta un gran estado de deterioro tras años de abandono Emilio Cortizas

Las obras del proyecto de recuperación de la gasolinera de As Pías comenzarán, de no presentarse nuevos imprevistos, este mismo ejercicio. Así lo confirmó esta tarde la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, titular de los terrenos donde se encuentra este activo, avanzando que su objetivo es otorgar la concesión lo antes posible para evitar nuevos retrasos en los trabajos.

En este sentido, desde el ente público se explicó que la iniciativa, que finalmente se acometerá en dos fases –comenzando por la gasolinera–, se paralizó tras su anuncio en marzo de 2023 tras comprobar que el estado de degradación de los tanques de combustible era mucho más elevado de lo que se creía inicialmente. Así, durante los últimos años, el organismo que preside Francisco Barea realizó los pertinentes estudios de afectación medioambiental de la estación de servicio, concluyendo que era necesaria la modificación del proyecto para incorporar el cambio de estos depósitos.

En cualquier caso, desde la Autoridad Portuaria no se han ofrecido fechas concretas para el inicio de las obras de ambas fases, que acometerá la propia concesionaria, incidiendo en que la previsión es que comiencen durante la segunda mitad de 2026, pero que es algo aún no concretado. Asimismo, tanto la propuesta constructiva como la empresa que se hará cargo del espacio, Peteiro Motor, serán los mismos que los presentados en marzo de 2023 –salvo por la instalación de los nuevos tanques de combustible–.

El proyecto fue paralizado tras comprobar que los tanques estaban en peor estado del esperado Emilio Cortizas

La actuación, como se recordará, afectará a una superficie de 7.200 metros cuadrados e incluirá la urbanización del espacio. De este modo, la primera fase consistirá en la demolición del actual establecimiento y la construcción de uno nuevo de 670 metros cuadrados; mientras que la segunda se centrará en el desarrollo de un edificio de 3.124 destinado a actividad comercial y de hostelería. El conjunto, además, contará con unas 60 plazas de estacionamiento público.

A este respecto, desde el ente portuario no se detalló si la mencionada humanización de la superficie se acometerá durante la primera o la segunda etapa de las obras, pero dadas las características de la actuación presentada en marzo de 2023, se estima que podría realizarse, al menos en una parte del espacio –como el acceso y el área que rodea la gasolinera–, durante la primera.