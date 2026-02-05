Mi cuenta

Ferrol

El Foro polo Ferrocarril testará con encuestas los horarios de tren más adecuados a los usuarios

Redacción
05/02/2026 11:19
Una de las acciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril en octubre
Una de las acciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril en octubre
Emilio Cortizas
El Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrolterra, Eume e Ortegal valoró ayer la reunión mantenido este martes en Santiago con el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y la Dirección Xeral de Mobilidade. Aunque el colectivo considera positivo el reconocimiento institucional como interlocutores, calificó los resultados de “insuficientes” al no haberse concretado soluciones ni plazos para acabar con el aislamiento ferroviario de la comarca.

El portavoz del Foro, Fernando Ramos, destacó la existencia de una memoria técnica –elaborada por una empresa local por encargo de la propia Xunta– que permitiría reducir el trayecto Ferrol-A Coruña a solo 40 minutos. “O documento está feito, pero falta que a Xunta pelee para que se convirta nun proxecto real e que ADIF, o asuma”, denunció Ramos.

Durante el encuentro, señalan desde el Foro, “Diego Calvo confirmounos que a cuantía non sería un problema de orzamento para o Estado”. Por tanto, es una cuestión de “entendemento e colaboración”. El propio Foro actuará como “intermediario” para sentar a ambas administraciones en la mesa de negociación, con el respaldo de la ciudadanía.

Entre tanto, para mejorar el tren actual, el colectivo está elaborando un estudio propio de horarios y frecuencias, adaptado a las necesidades de trabajadores, estudiantes y usuarios, preparando encuestas “entre o personal de Navantia ou do Sergas”, que presentarán a Renfe.

El Foro trasladó a la Xunta la urgencia de crear un organismo mixto o una oficina de “coxestión” para la línea de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo. El colectivo considera “inadmisible” que las incidencias del trazado gallego tengan que resolverse telefónicamente desde Asturias.

El Foro polo Ferrocarril trasladará a la Manmunidade de Concellos da Comarca de Ferrol la petición de apoyo para que siga en su agenda permanente

