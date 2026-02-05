Mi cuenta

El Concello de Ferrol informa del inicio de otra edición de los talleres "Xuntas Medramos"

El programa dará comienzo el 23 de febrero

Redacción Ferrol
05/02/2026 16:49
Xuntas Medramos Daniel Alexandre
En la foto la clausura del curso el pasado año
D.A.
La concejala de Igualdade e Muller en el Ayuntamiento de Ferrol, Elvira Miramontes, informó en las últimas horas que durante la mañana de este viernes todavía es posible anotarse en una nueva edición del programa femenino “Xuntas medramos”, pues el plazo remata hoy mismo. La edila también aclaró que las sesiones darán comienzo el próximo 23 de febrero. 

Esta iniciativa combina acciones de autocuidado, empoderamiento personal y disciplinas artísticas, junto con propuestas de formación y desarrollo profesional.

Miramontes destacó que a través de estos talleres “queremos favorecer a adquisición de habilidades, competencias e ferramentas que lles permitan ás participantes construír unha realidade persoal e profesional libre de estereotipos de xénero”. La edila también añadió que de este modo “refórzase a súa identidade, a autoestima e a autonomía”.

La acción, como se informa desde el Ayuntamiento, se desarrollará entre el 23 de febrero y el 29 de mayo de 2026, en una primera tanda, y entre el 1 de octubre y 18 de diciembre de 2026 en la segunda.

Para participar en las sesiones hay una serie de requisitos imprescindibles como ser mujer, mayor de edad y estar empadronada en el municipio. Una vez adjudicado el taller, la persona admitida podría quedar fuera del mismo en caso de sumar más de tres faltas de asistencia sin justificación documentada y pasará su puesto a la siguiente persona que conste en la lista de espera.

Los talleres se articulan en dos grandes bloques, por un lado las acciones relacionadas con el autocuidado, empoderamiento personal y disciplinas artísticas, con propuestas orientadas a la práctica deportiva y, por otra banda contenidos sobre alfabetización tecnológica, empoderamiento digital y desarrollo profesional, con el objetivo de lograr reducir la brecha de género.

