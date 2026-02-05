Diputación y Concello ponen la vista en el año 2027 para la candidatura ferrolana a Patrimonio Mundial

El palacio municipal de Ferrol acogió durante la mañana de este jueves el acto de firma para la renovación del convenio de colaboración entre el Concello y la Diputación de A Coruña de cara a seguir impulsando la candidatura de la ciudad naval a Patrimonio Mundial de la Unesco. Este acuerdo, mediante el cual el ente provincial aportará 80.000 euros y el gobierno local 20.000, establece el plan de acción 2025 de la propuesta, centrado especialmente en lograr un mayor apoyo social para la misma.

Así, esta suerte de hoja de ruta incluye una serie de iniciativas para darle más peso entre la ciudadanía, tales como un “plan de medios” con una página web propia de la candidatura y perfiles en las redes sociales o una línea de regalos institucionales pensados para todas las edades; la celebración de nuevas ediciones del Festival Ilustrado y la Semana do Patrimonio Invisible; o acciones específicas centradas en el legado histórico-militar de Ferrol, con el castillo de San Felipe como uno de sus ejes centrales.

De hecho, este último activo contará con su propio ciclo de actividades “diversificadas e adaptadas aos diferentes públicos”, que permitirán “comprender a importancia do castelo, explorando a súa historia, arquitectura e importancia estratéxica”. El convenio también incluye la redacción de un Plan de Turismo Sostenible, imprescindible para la candidatura, que servirá para garantizar a largo plazo la conservación del patrimonio histórico “e evitar os impactos negativos” en el mismo y su entorno, al tiempo que impulsa la economía local.

Colaboración Institucional

Tras la firma, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, calificó la candidatura ferrolana de “un gran obxectivo”, incidiendo en la importancia de la colaboración institucional de cara a alcanzarlo. “Ferrol leva na lista indicativa dende o ano 2007, pero estamos nun momento clave”, apuntó el regidor, avanzando que durante el presente ejercicio se esperan “pasos importantes” de cara a presentar la propuesta en Madrid y posteriormente a la Unesco, con la vista puesta en 2027. De igual modo, Rey Varela puso en valor el trabajo que está realizando la comisión interadministrativa, conformada por el Concello, la Diputación y la Xunta, bajo la coordinación “dun dos maiores expertos mundiais en patrimonio”, Alfredo Conti.

Por su parte, el presidente del organismo provincial, Valentín González, destacó que Ferrol contaba con uno de los legados “máis bellos e sobre todo máis especializados no ámbito histórico militar”, recordando que la recuperación de parte de sus activos está contemplada en otro convenio –compartido con Ares y Valdoviño–. En este sentido, González Formoso, aludió al gran momento que se está viviendo “no eido industrial e laboral” en la ciudad, reivindicando “que ten que servir de base para impulsar outros piares, como o propio patrimonio histórico”.

Apoyo a la cultura

El de impulso a la candidatura ferrolana no fue el único convenio firmado por ambas instituciones esta mañana. El segundo acuerdo, para sufragar la actividad cultural en el municipio durante el pasado ejercicio 2025, contempla un importe de 62.500 euros, de los cuales la Diputación aportará 50.000 y el Concello los 12.500 restantes.

Gracias a este pacto, recordó el alcalde, fue posible financiar una nueva edición del premio Ricardo Carvalho Calero –celebrado en diciembre tras ocho años cancelado–, la transcripción de una serie de entrevistas a trabajadores de los astilleros, el festival homenaje a Castelao o la muestra antológica de Segura Torrella, que tuvo lugar el pasado noviembre en Ferrol y que esta semana se trasladó a Madrid.