Correos homenajea Pablo Iglesias Posse, ferrolano e histórico sindicalista y fundador del PSOE

Correos ha presentado una nueva emisión, dentro de su serie “Efemérides”, con la que conmemora el 175 aniversario del nacimiento, y el centenario del fallecimiento, de Pablo Iglesias Posse, fundador del partido Socialista y una de las figuras clave del movimiento obrero en España.

Al acto de presentación, que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid, han asistido la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Luisa Carcedo Roces, y el presidente de Correos, Pedro Saura García, entre otros. Al finalizar la presentación se ha procedido al tradicional matasellado de honor.

El sello en cuestión se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el email atcliente.filatelia@correos.com o bien llamando al teléfono 915 197 197.

Una historia de peso

Pablo Iglesias Posse nació en 1850 en Ferrol, en el seno de una familia de origen humilde. Tras el fallecimiento de su padre, se trasladó a Madrid junto a su madre y su hermano menor, Manuel, quien enfermaría de tuberculosis y fallecería poco después. La precariedad de su situación -sin hogar ni red de apoyo en la capital- obligó a su madre a ingresarlos en el Hospicio de San Fernando.

Fue en esa institución donde Iglesias comenzó su formación como aprendiz de imprenta, oficio que marcaría su destino. En 1863 inició su carrera profesional como tipógrafo, una labor que compaginó con una formación autodidacta ejemplar. Su carácter reivindicativo, forjado bajo la severa disciplina y las carencias del hospicio –que le dejarían secuelas físicas de por vida–, lo empujó rápidamente hacia el activismo.

A través de su trabajo en diversas imprentas madrileñas, se integró en la lucha obrera, participando activamente en huelgas y en los congresos de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Su paso por el mundo de las artes gráficas no solo definió su profesión, sino que sentó las bases de un liderazgo sindical y político que transformaría la historia de España.

Iglesias Posse, figura central del obrerismo español, fundó el PSOE en 1879 y la UGT en 1888, liderando ambas organizaciones hasta su muerte, en 1925. Pese a sufrir múltiples encarcelamientos por su activismo, mantuvo una trayectoria marcada por la coherencia ética y la defensa de la regeneración democrática. Su legado sigue siendo hoy un pilar fundamental en la historia del socialismo y de España.

Convertido en un prolífico escritor, durante su trayectoria firmó miles de artículos en El Socialista y otras publicaciones. Confinado en su domicilio debido a problemas de salud en sus últimos años, Iglesias continuó siendo un referente moral para el movimiento obrero. Falleció el 9 de diciembre de 1925 y su entierro se convirtió en un evento histórico donde cientos de miles de trabajadores y ciudadanos salieron a las calles de Madrid para despedirlo. De hecho, la prensa de la época lo describió como la mayor concentración popular jamás vista en la capital.

Desde Correos recuerdan como el pasado 2025 se convirtió en un año de memoria y reivindicación. La coincidencia del 175 aniversario de su nacimiento y el siglo de su muerte traza un ciclo completo, demostrando que, a pesar del tiempo y la velocidad vertiginosa de los cambios globales, "el pensamiento de Pablo Iglesias Posse no ha perdido actualidad", indican, al tiempo que añaden que "sus principios éticos, su lucha por la dignidad del trabajo y sus anhelos por la igualdad, la libertad y la justicia social siguen resonando con fuerza en nuestro presente.