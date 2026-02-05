Comienzan los trabajos de consolidación en la casa de Carvalho Calero tras la caída del muro

Operarios municipales asegurando la estructura del inmueble Emilio Cortizas

El Concello inició hoy jueves los trabajos de consolidación de la casa natal de Calvalho Calero, en el barrio de Ferrol Vello, tras el derrumbe parcial de un muro exterior durante la tarde del pasado domingo. Como se recordará, el área de Urbanismo decretó la emergencia este lunes para garantizar la seguridad de los vecinos, detallando que el mismo día del suceso técnicos municipales se habían desplazado hasta el inmueble, acordonado por la Policía Local, para realizar un informe inicial de cara a determinar qué labores debían realizarse. Así, los trabajos que comenzaron ayer consistirán en la retirada de escombros en la parcela –el muro afectado cayó hacia el interior de la misma–, el desmontaje de los apeos y la consolidación del resto de paredes.

En cuanto a la recuperación del inmueble y los dos anexos –que son propiedad municipal desde el año 2011–, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, detalló esta mañana que el gobierno local sigue apostando por la recuperación del mismo como espacio cultural, recordando que en los presupuestos de 2023 se reservó una partida específica para ello. En este sentido, el regidor apuntó que las obras estaban ligadas al Plan Especial de Ferrol Vello, que fue anulado en 2022, y que por ello el proyecto permanece paralizado hasta contar con uno nuevo, que ya está en fase final de redacción.