Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Comienzan los trabajos de consolidación en la casa de Carvalho Calero tras la caída del muro

El alcalde reiteró que su rehabilitación está ligada a la redacción de un nuevo Plan Especial de Ferrol Vello

J. Guzmán
J. Guzmán
05/02/2026 22:58
Operarios municipales asegurando la estructura del inmueble
Operarios municipales asegurando la estructura del inmueble
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello inició hoy jueves los trabajos de consolidación de la casa natal de Calvalho Calero, en el barrio de Ferrol Vello, tras el derrumbe parcial de un muro exterior durante la tarde del pasado domingo. Como se recordará, el área de Urbanismo decretó la emergencia este lunes para garantizar la seguridad de los vecinos, detallando que el mismo día del suceso técnicos municipales se habían desplazado hasta el inmueble, acordonado por la Policía Local, para realizar un informe inicial de cara a determinar qué labores debían realizarse. Así, los trabajos que comenzaron ayer consistirán en la retirada de escombros en la parcela –el muro afectado cayó hacia el interior de la misma–, el desmontaje de los apeos y la consolidación del resto de paredes.

En cuanto a la recuperación del inmueble y los dos anexos –que son propiedad municipal desde el año 2011–, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, detalló esta mañana que el gobierno local sigue apostando por la recuperación del mismo como espacio cultural, recordando que en los presupuestos de 2023 se reservó una partida específica para ello. En este sentido, el regidor apuntó que las obras estaban ligadas al Plan Especial de Ferrol Vello, que fue anulado en 2022, y que por ello el proyecto permanece paralizado hasta contar con uno nuevo, que ya está en fase final de redacción.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Temporal Punta Penencia

El “temporal atlántico” será quien prolongue en la costa de Ferrolterra las alertas por vientos y grandes olas
Redacción
La delegada territorial, el alcalde y el edil de Participación durante la visita al Centro de Emprego

Rey Varela celebra el éxito del nuevo curso de atención sociosanitaria
Redacción
A Malata Racing presentación dos nuevos jugadores Azkuna y Tavares

El Racing de Ferrol presenta sus piezas para el cambio
Juan Quijano
La gasolinera presenta un gran estado de deterioro tras años de abandono

El proyecto de la gasolinera de As Pías empezará este mismo 2026
J Guzmán