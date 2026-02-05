Ana Pontón reclama a la Xunta que saque a subasta pública sus pisos vacíos en Caranza

La secretaria nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó este mediodía a la Xunta, en el marco de una visita a Ferrol, que saque a subasta pública y a precios asequibles los pisos de titularidad pública que posee en el barrio de Caranza. Así, la líder nacionalista, que también mantuvo un encuentro con la Asociación de Vecinos del barrio para conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de sus residentes, alertó del grave problema de acceso a la vivienda en el que se encontraba Galicia en general y Ferrol en particular, instando a la administración autonómica a que tome medidas para paliar la situación, como puede ser la mencionada venta de domicilios sin ocupantes del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

“O que temos aquí é un exemplo da deixadez da Xunta de Galicia”, afirmó Pontón Mondelo, aseverando que, mientras “miles de persoas” no pueden disfrutar de un hogar, el gobierno gallego tiene inmuebles “pechados a cal e canto”, una situación que calificó de “disparate e irresponsabilidade”. Esta coyuntura, a su juicio, demuestra que el ejecutivo autonómico “non ten política social” en este ámbito. A esto se suma, apuntó la secretaria nacional, la lentitud del IGVS a la hora de subsanar las deficiencias en las viviendas que tiene en cartera, criticando así que la Xunta “non é capaz de actuar e manter en bo estado os pisos que son da súa propiedade”.

Encuentro de la líder nacionalista con los representantes vecinales del barrio Daniel Alexandre

Asimismo, la representante afeó al gobierno autonómico que, en los procesos de venta de sus propios activos inmobiliarios, no ejerciese “o seu dereito de tanteo e retracto”, lo que acarreó que se produjese “unha especulación” con los mismos. De este modo, desde la formación nacionalista se exige al ejecutivo gallego que ponga a disposición de los vecinos las viviendas vacías –que cifra en medio centenar–; que ejerza el mencionado derecho para incrementar el parque de hogares públicos y que lo destine a alquiler social; y que los inmuebles que son de su propiedad reciban el cuidado necesario para garantizar unas condiciones de habitabilidad óptimas.