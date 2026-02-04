Mi cuenta

Visita oficial del Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada al Arsenal de Ferrol

Firmó en el Libro de oro y recorrió dependencias militares de la ciudad naval

Redacción
04/02/2026 22:32
El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada –AJAL–, el almirante Ignacio Céspedes Camacho, realizó en la jornada de ayer su primera visita oficial al Arsenal de Ferrol Llegó al Arsenal a primera hora, donde se le recibió con los honores de ordenanza correspondientes en la explanada de la Sala de Armas y allí efectuó su saludo a los jefes de Jefatura del Arsenal.

 La jornada continuó con una exposición sobre los principales retos que afronta el Arsenal y una visita a las instalaciones incluyendo Edificio 31 Escuadrilla, Puerto Chico, Dique de la Campana y Edificio Comandancia para finalizar con la firma en el libro de honor en el despacho del Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol.

 Posteriormente se visitaron otras dependencias de apoyo logístico tales como la factoría de subsistencias, la estación de suministro de combustibles del Vispón y los polvorines de Mougá.

