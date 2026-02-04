Uno de los mejores pianistas del mundo toca en Ferrol con la Orquesta Sinfónica de Galicia

El pianista argentino interpretará a Chopin este jueves en el Auditorio Cedida

Uno de los mejores pianistas del mundo entre los de su generación, el argentino Nelson Goerner, subirá este jueves 5 al escenario del Auditorio de Ferrol, en el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la dirección, por primera vez, del surcoreano Hankyeol Yoon.

El encargado de llevar la batuta en la sesión que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana con la colaboración del Concello ganó en 2023 el premio Karajan de Jóvenes Directores de Orquesta. Este profesional conducirá un auténtico festín de música romántica, que empezará con una de las obras menos conocidas de Robert Schumann, la obertura de “Manfred”, que fue compuesta en 1848 sobre los versos homónimos de Lord Byron.

Por el contrario, y ya con Nelson Goerner a las teclas, el repertorio pasará por la interpretación de una de las obras sinfónicas más reconocidas de Frédéric Chopin, que compuso a sus 19 años y que estrenó él mismo, en 1830, antes de su exilio, el Concierto para piano nº2.

Como siempre ocurre en los conciertos que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana en el Auditorio, los socios disponen de un autobús gratuito, que sale del teatro Jofre hacia el escenario localizado en Caranza. Asimismo, la entidad ofrece distintas tarifas con descuento.