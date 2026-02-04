Nuevos inquilinos para el barrio de Ferrol Vello en el marco del plan Rexurbe

Los edificios rehabilitados en el marco del Plan Rexurbe en el barrio de Ferrol Vello comienzan a ocuparse. Aunque hasta el momento solo uno de los inmuebles de este proyecto de la Xunta estaba habitado –en Argüelles 1, en cuyo bajo se montará ahora también una peluquería–desde ayer, una nueva familia cuenta con las llaves de su nuevo hogar, uno de los dos pisos de la rehabilitación ejecutada en la calle Carmen Curuxeiras 22 en la que residirán desde ahora una familia con menores.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acompañada de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, hizo entrega en la mañana de ayer de las llaves de esta vivienda de promoción pública, a la que seguirá en breve la otra vivienda generada en el mismo edificio y ya acabada y adjudicada también.

En la misma calle, está en obras, dentro del Plan Rexurbe, el número 8, donde se habilitarán tres viviendas que están a punto de concluirse de modo que podrían entregarse ya en marzo o abril a sus nuevos inquilinos.

La conselleira destacó en el acto la importancia de recuperar el casco histórico para ofrecer “fogares de calidade excepcional a precios asequibles”. En este sentido, el nuevo piso cuenta con una superficie útil entre 68 y 87 metros cuadrado, con galería, ventanal espacios diáfanos, sistema de aislamiento térmico por el exterior y ascensor, entre otras comodidades, además de tener un diseño y un colorido muy actual. Dispone, además, de trastero en la planta baja, y el edificio cuenta con un local comercial.

Las cinco nuevas viviendas de Carmen Curuxeiras –que, como las demás, se adjudican entre los solicitantes inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia– supondrán una inversión de 1,9 millones de euros.

Otros edificios del Rexurbe están pendientes de propuesta de adjudicación, que la conselleira avanzó que seguramente se cerrará esta misma semana.

“Agora mesmo temos con proposta de adxudicación edificios que darán como resultado 14 vivendas de promoción pública. Estamos coa apertura dos orzamentos e seguramente esta mesma semana teremos xa adjudicatario proposto. Por tanto, formalizar o contrato para que se inicie a execución das obras canto antes”, indicó Martínez Allegue.

La conselleira hizo hincapié en la estrategia de la Xunta en la ciudad, por una parte la rehabilitación en el casco viejo y, por otra, la nueva edificación en zonas de expansión.

En este sentido, la representante de la Xunta recordó las 124 viviendas que se acaban de licitar en O Bertón, por un importe de 22 millones, y las 353 viviendas en el mismo barrio que ya se encuentran en marcha, dos de ellos en obras.