Concentración frente al Arquitecto Marcide para pedir a la Xunta el fin de la escalada de agresiones a vigilantes sanitarios

Un momento de la protesta Daniel Alexandre

Los sindicatos USO y UGT volvieron a concentrarse frente al hospital Arquitecto Marcide durante la pasada jornada para denunciar “la situación de inseguridad crónica” que sufren los vigilantes de seguridad en los centros sanitarios del Sergas.

Aseguran que la protesta en cuestión no surge de la nada, sino que se vienen movilizando en diferentes centros sanitarios y ante la propia consellería de Sanidade, “alertando del aumento de agresiones, de la falta de personal, la inexistencia de protocolos eficaces y de la ausencia de medios de protección acordes al riesgo real del servicio”, señalan.

Así, exponen que ante las “advertencias reiteradas” la situación “no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado, manteniendo a los vigilantes como el primer, y en muchos casos único, dique de contención frente a episodios de violencia en hospitales y centros de salud”.

Hoy está previsto un encuentro con Sanidade, donde exigirán que se tomen medidas concretas, entre ellas: refuerzo del personal en servicios de alta conflictividad; dotación de medios de protección adecuados y actualizados, protocolos claros y efectivos frente a agresiones y reconocimiento económico de la peligrosidad del trabajo en entornos sanitarios.