Los Brazaletes Verdes invaden clubes deportivos, instituciones y empresas de Ferrolterra

El Baxi portó brazaletes en el partido del sábado pasado y lucieron una pancarta de apoyo al inicio del choque

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este miércoles, han sido muchos los clubes deportivos, colegios, empresas e instituciones que se han volcado con la efeméride en la comarca, dando forma a una nueva edición, la tercera, de la iniciativa Brazaletes de Esperanza, que este año lleva por lema “El símbolo que nos une”. La acción consiste en portar un lazo de color verde —el mismo que luce la Asociación Española contra el Cáncer—, con el objetivo de dar visibilidad a la propuesta y convertirla en un símbolo universal “que acompañe, sostenga y humanice la enfermedad”, indican desde la AECC.

La referida campaña empezó en el año 2024 como una iniciativa que se circunscribía exclusivamente al ámbito deportivo, independientemente de la disciplina, pero ahora también empresas e instituciones de la zona y del país portan orgullosas sus brazaletes.

En el caso concreto de la urbe naval, las jugadoras del Baxi ya lucieron sus cintas en la camiseta contra el Cadí La Seu el pasado sábado. Por su parte, también el Racing de Ferrol hará lo propio este sábado 7 de febrero. Asimismo, se han sumado a la iniciativa Parrulo FS, Galicia de Caranza, Círculo Mercantil de Fene, Sociedad Deportiva O Val, Club de Campo, Club Kang, Club Waterpolo Marina Ferrol, Voleibol Ferrol, Paso a Paso o la escuela Valdo Surf. Asimismo, en Ares participan el CF Numancia, Tenis Redes, Smash Pádel y Ares Futsal. En As Pontes colaboran también AD Santaballés Veteranos, Club Lago DVS Sport y O Esteo FS. Por su parte, en Cedeira se han puesto brazaletes el Fútbol Cedeira y el Club de Pádel.

Integrantes de O Parrulo portando los brazaletes de la AECC

En cuanto a las empresas, destacan Repsol, Alcampo, Ali Bebé, Ali Hogar y Bandalux, entre otras.

Durante los próximos días seguirán luciéndose los brazaletes de la AECC en diferentes enfrentamientos y acciones deportivas, que conviven con otras iniciativas, algunas de corte particular o privado, para colaborar con la causa.

Atención humana e integral

Desde la Asociación Española contra el Cáncer se ha hecho hincapié en esta edición del Día Mundial en la importancia de la humanización de la atención sanitaria, situándose en los últimos tiempos como una prioridad absoluta de las políticas públicas de salud.

Así se subraya que en el caso particular del cáncer, humanizar significa “incorporar la vivencia de la persona diagnosticada como eje vertebrador de la atención, entendiendo que el modo en que se cuida influye de manera decisiva en cómo se vive la enfermedad y en cómo se transita a lo largo de todo el itinerario asistencial”, subrayan.

También se insiste en que el nuevo modelo de atención que acaban de proponer nace de un largo “proceso de escucha a los pacientes oncológicos y sus familiares”. Así, estos cuidados se traducen en cuatro grandes ejes de actuación: atención integral al enfermo, la autonomía y la participación de las personas con cáncer, nuevos espacios asistenciales y la promoción del bienestar y formación de los profesionales sanitarios.

2253 personas fueron atendidas por la AECC en la provincia el pasado año

La asociación también ha puesto en marcha el pasado diciembre su programa “Ayudas Red de Impacto”, dotadas con 1,5 millones de euros, para financiar proyectos colaborativos con entidades que trabajan para reducir el impacto social del cáncer en España. El plazo de esta convocatoria de subvención finaliza este 6 de febrero. Las entidades interesadas pueden consultar las bases y presentar sus proyectos a través de la web impacto.contraelcancer.es.

Apoyo en la zona

Según los datos facilitados por la Asociación Española contra el Cáncer, en el territorio nacional aproximadamente 2,2 millones de personas conviven con algún tipo de cáncer y cada año se diagnostican 300.000 nuevos.

En el caso concreto de la provincia coruñesa, el pasado 2025 se atendió a 2253 personas. De estas, 1865 recibieron respaldo psicológico; 706 atención social; 677 tratamientos de fisioterapia; 459 de logopedia y 145 de nutrición.