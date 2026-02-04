Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sociedad

Jornada de vigilia propuesta por Manos Unidas en el marco de la Campaña contra el Hambre

La organización presentó este miércoles la acción, en un acto presidido por el obispo

Montse Fernández
Montse Fernández
04/02/2026 21:53
Manos Unidas presentó en las últimas horas una nueva edición de su Campaña contra el Hambre, que este año lleva como lema: “Declara la guerra al hambre”. En el acto estuvo presente el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, así como el sacerdote  de Burgos y misionero en Zambia, Jorge López Martínez, que en los próximos días recorrerá diversos colegios de Ferrol y comarca para hablar de su labor ayudando en África. El evento, abierto al público, contó también con la participación del coro Mosaico.

Entre las acciones que se van a desarrollar próximamente en el marco de esta campaña destaca la colecta en todas las eucaristías prevista para este domingo 8 de febrero. En esta jornada también tendrán lugar en Santa María de Caranza un encuentro familiar que incluye andaina infantil, chocolatada y mercadillo solidario.

Asimismo, este viernes, será el Día del Ayuno Voluntario, con una vigilia a las 19.00 horas en la concatedral de San Xiao seguida del reparto de un arroz solidario, que también se entregará en los locales de la delegación diocesana de juventud (Magdalena, 155), en un gesto comunitario que pretende solidarizarse con los que menos tienen.

