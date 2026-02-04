Jornada de vigilia propuesta por Manos Unidas en el marco de la Campaña contra el Hambre

Presentación de la campaña contra el hambre de Manos Unidas Emilio Cortizas

Manos Unidas presentó en las últimas horas una nueva edición de su Campaña contra el Hambre, que este año lleva como lema: “Declara la guerra al hambre”. En el acto estuvo presente el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, así como el sacerdote de Burgos y misionero en Zambia, Jorge López Martínez, que en los próximos días recorrerá diversos colegios de Ferrol y comarca para hablar de su labor ayudando en África. El evento, abierto al público, contó también con la participación del coro Mosaico.

Entre las acciones que se van a desarrollar próximamente en el marco de esta campaña destaca la colecta en todas las eucaristías prevista para este domingo 8 de febrero. En esta jornada también tendrán lugar en Santa María de Caranza un encuentro familiar que incluye andaina infantil, chocolatada y mercadillo solidario.

Asimismo, este viernes, será el Día del Ayuno Voluntario, con una vigilia a las 19.00 horas en la concatedral de San Xiao seguida del reparto de un arroz solidario, que también se entregará en los locales de la delegación diocesana de juventud (Magdalena, 155), en un gesto comunitario que pretende solidarizarse con los que menos tienen.