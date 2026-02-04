Mi cuenta

Sociedad

El Patronato Concepción Arenal estrena instalaciones en la calle Galiano

Este miércoles se inauguraron las nuevas oficinas, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la pensadora ferrolana que da nombre a la institución

Montse Fernández
Montse Fernández
04/02/2026 21:54
Inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal
Inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal
Emilio Cortizas
El Patronato Concepción Arenal renueva instalaciones con la apertura en la calle Galiano de las nuevas oficinas. El acto inaugural tuvo lugar ayer mismo, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de la pensadora y activista ferrolana que da nombre a la institución.

La presidenta de la entidad, Maite Casanova, que accedió al cargo hace unos meses, asegura al respecto que “en el otro local, el de la calle Iglesia, estamos muy apretados”. Y es que ese espacio, en el que se centraliza la atención a inmigrantes y personas vulnerables en general, también ubica la Casa de Acogida del patronato, que está, como casi siempre, al máximo de su capacidad, ocupada por diez mujeres, alguna de ellas con hijos a su cargo.

El viejo inmueble, de tres plantas y 60 metros cuadrados por piso, no es suficiente para atender a la gente que se acerca cada día a la institución, formándose colas en la calle numerosas veces al no haber espacio para todos en el interior, donde se ubican varios puestos y un pequeño almacén, donde resulta a veces hasta complicado moverse con soltura.

Inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal
La presidenta de la entidad en el acto inugural
Emilio Cortizas

Las nuevas oficinas, ubicadas en el número 21 de la citada calle Galiano, triplican el espacio de atención al público, al disponer de un local renovado de 150 metros cuadrados.

Está previsto que en los próximos días se vayan trasladando para allí las nuevas dependencias. “Yo confío en que a finales de este mes ya podamos estar operativos allí; iremos haciendo el cambio poco a poco”, explica la presidenta, que es una de las voluntarias en la institución.

Durante la presentación del nuevo centro de trabajo estuvieron presentes la concejala de Política Social en el Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Martínez Beceiro, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, quien recordó que “os retos e dificultades que teñen que afrontrar as persoas migrantes e, máis concretamente as mulleres, que sofren unha situación de vulnerabilidade por partida doble”.

Además, hizo hincapié en el hecho de que con estas nuevas instalaciones “a entidade vai a contribuir á inclusión dos migrantes, facilitándolles o acceso a un proxecto de vida e a novas oportunidades de futuro”, destacó.

El Patronato Concepción Arenal se encarga de ofrecer información y soporte a la comunidad inmigrante que llega a la ciudad, logrando en muchos casos darles una formación e insertarlos en el mercado laboral, paso previo para lograr un permiso de residencia.

En estos días, asegura la presidenta de la entidad, “entran cada día por la puerta para obtener información sobre el proceso extraordinario de regulación anunciado por el Gobierno, que no se podrá tramitar, si se reúnen las condiciones, desde el mes de abril y hasta junio”

