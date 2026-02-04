Concepción Arenal forma una trilogía musical con Torrente Ballester y Carvalho Calero tras su homenaje

Homenaje a Concepción Arenal en la UDC Emilio Cortizas

En el salón de actos del Campus Industrial de Ferrol, que precisamente lleva el nombre de Concepción Arenal, se estrenó este mismo miércoles un lied compuesto por el catedrático de música Miguel Brotóns, en el marco del homenaje que realizó la Universidade da Coruña a la escritora y activista, habitualmente considerada precursora del feminismo.

Con el título de “Alma de Xustiza”, inspirado en el importante papel que desempeñó Concepción Arenal para el desarrollo de la justicia social, la obra fue interpretada por la soprano Patricia Rodríguez y por el pianista Alejo Amoedo, y creada específicamente para la ocasión.

No obstante, la música continuó más allá del estreno, ya que también sonaron otros dos lieder que Miguel Brotóns compuso para anteriores conmemoraciones de otros ilustres ferrolanos, como son Gonzalo Torrente Ballester y Ricardo Carvalho Calero.

Además del compositor de, al acto conmemorativo del 226 aniversario de Concepción Arenal, que también incluyó una mesa redonda con la participación de la escritora Eva Ocampo y la profesora de Ciencias do Traballo, Asunción L. Arranz, asistieron la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, y la concejala de Igualdad, Elvira Miramontes.