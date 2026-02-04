A Magdalena presume de tener el mejor cocido de Ferrol a las puertas del Entroido

Los grelos de Monfero ya están disponibles Daniel Alexandre

Es tiempo de comer, un arte del que se sabe bastante en esta ciudad y comarca, como demuestran los chefs que recorren gran parte de la geografía y también el producto autóctono. Sin embargo, el protagonismo lo tiene el plato en sí. Llega el momento del cocido, una oda al paladar que, a pesar de que muchos optan por degustar fuera de casa, hay quien se decanta por la vía tradicional, ocupándose de la preparación desde la mismísima base: los ingredientes.

En A Magdalena pueden presumir no solo de frescura, sino también de precios. Desde A Estiba da Vella aseguran que, por la parte que les toca, las verduras, el precio para cuatro personas rondaría los 10 euros. Dos kilos de grelos de Monfero, “que hay que comprar el día antes para disfrutar al completo de su frescura”, serían 7 euros; uno de patatas, dos, y un cuarto de kilo de garbanzos no llegarían al 1,50”.

Mientras tanto, en la carnicería Elia y Eladio uno se puede hacer con “la chicha”. En este caso, el desembolso asciende en función de la variedad que cada uno quiera mostrar en el plato. Desde el puesto explican que “los imprescindibles”, una tira de costilla, dos huesos y medio kilo de carne fresca, el importe andaría por los 20 euros. Además, para aquellos que quieran un mayor deleite, también está disponible la cachola o los chorizos, que harán de la mesa una obra digna de museo.

En Elia y Eladio ya está todo preparado Daniel Alexandre

Con esto no solo demuestran la variedad y la proximidad, puesto que los ingredientes de esta receta son “da casa, de Galicia”, sino que también ofrecen un plato más que contundente por menos de 10 euros por persona.

Y si queda espacio para el postre, se podrá viajar desde la misma mesa gracias a fresas o mandarinas, de Huelva y Valencia, respectivamente, dando un toque de color propio de las festividades de Entroido.