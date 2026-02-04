Mi cuenta

Universidad y empleo

A la caza de talentos en el Campus Industrial de Ferrol en el Encontro con Empresas

Esta es la segunda edición de un evento que contó con cerca de 20 firmas que entrevistaron a estudiantado

Redacción
04/02/2026 19:23
La Escola Politécnica de Enxeñaría celebró este mismo miércoles por segundo año el evento
Las posibilidades de conseguir una beca de prácticas o incluso una vacante laboral cuando todavía no se ha salido del ámbito académico se multiplican en eventos como el que se celebró este mismo miércoles 4 en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF—. En este espacio del Campus Industrial tuvo lugar la segunda edición del Encontro con Empresas, una iniciativa que posibilitó al alumnado ser entrevistado o entrevistada por cerca de 20 firmas con fuerte presencia en Galicia.

El segundo Encontro con Empresas, que está coordinado por el subdirector de Prácticas, Emprego e Mobilidade de la EPEF, Marco Campo, se presentó nuevamente como un espacio donde el estudiantado pudo conocer los perfiles profesionales más demandados por el sector. Asimismo, uno de los puntos fuertes de la iniciativa es la oportunidad para alumnas y alumnos de establecer un primer contacto con las firmas.

Por otra parte, también se impartieron dos conferencias integradas en el programa del evento, a cargo de José Luis Ruiz Herrer, responsable de Procesos y Herramientas Avanzadas de Diseño en Navantia, y del personal de la Unidade de Emprego, que depende de la Vicerreitoría de Estudantes e Empregabilidade de la Universidade da Coruña. Respectivamente, ofrecieron las charlas “Ferramentas e Procesos de Deseño Avanzados na Enxeñaría de Navantia” y “Emprego UDC ao voso servizo”.

Firmas

Las empresas que participaron con su propio stand, fueron Abance, Ghenova, Accenture, Cándido Hermida, Acebrón, Grupo Intaf, Applus+, GT Artabria, Arce Clima, Navantia, Aires Naval e Industrial, Sugula Technologies, Cofrico, Septentriotech, Detegasa, Tecdesoft, Gabadi y Techno Pro Hispania.

