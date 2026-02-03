Mi cuenta

Prisión para la mujer que apuñaló a un desconocido en Catabois

Por el momento se le acusa de un delito de agresión con instrumento peligroso

Redacción
03/02/2026 21:16
Clientes y vecinos redujeron a la agresora hasta la llegada de la Policía
No se descarta que la acusación cambie a homicidio en grado de tentativa
Daniel Alexandre
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, en funciones de guardia, decretó hoy martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la mujer que ayer lunes apuñaló dos veces a un cliente de la cafetería del Hotel Valencia de Ferrol. Según fuentes cercanas al caso, la encausada está siendo investigada por un presunto delito de lesiones con instrumento peligroso, si bien no se descarta que finalmente la acusación cambie a homicidio en grado de tentativa.

Antecedentes

Como se recordará, los hechos acontecieron sobre las 09.30 horas del 2 de febrero, cuando la mujer entró en el establecimiento de hostelería con un cuchillo en la mano y, sin mediar palabra, se lo clavó dos veces a un hombre que no conocía de nada y que estaba disfrutando de una consumición en la barra. La ahora detenida, relataron fuentes del hotel, fue reducida por un grupo de vecinos y clientes hasta la llegada de la Policía Local, que la trasladó de inmediato a la Comisaría de Ferrol-Narón para, posteriormente, ser puesta a disposición judicial

Asimismo, la víctima del ataque fue trasladado de urgencia al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, donde fue dado de alta varias horas después. Por el momento continúa la investigación sobre este hecho violento.

