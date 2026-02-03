Los usuarios del transporte por carretera tiran de humor para exigir un servicio de calidad

La entidad criticó que no participase en la protesta ningún representante de la Xunta E. Cortizas

Más de medio centenar de personas participaron esta tarde en la concentración convocada por la Plataforma por un Transporte Público Digno en Ferrol e Comarca frente al edificio administrativo de la Xunta. La protesta, que contó con la presencia de representantes de los grupos de la oposición ferrolana, buscaba, a través del humor, visibilizar una problemática que arrastra el área de Ferrolterra desde hace años.

En este sentido, Teresa Vázquez, portavoz del colectivo, explicó que se optó por tirar de retranca ante la previsión de que no harían acto de presencia integrantes del Partido Popular, criticando que únicamente “van buscando el interés, la foto política”, poniendo como ejemplo la manifestación del pasado mes de noviembre del Foro Cidadán polo Ferrocarril. Asimismo, la integrante de la entidad expresó el apoyo de la Plataforma a los trabajadores del transporte por carretera, recordando que son los conductores “los que nos protegen” y que, si bien la huelga está “paralizada, no desconvocada”, responde a una situación que no ha hecho más que agravar los problemas en las tres comarcas. “Sigue habiendo las mismas incidencias, sin haber un transporte adaptado a las necesidades de las personas”, lamentó la representante.

En cuanto a la protesta en sí, con un espantapájaros como uno de sus protagonistas para ahuyentar “aos que só aparecen cando están as cámaras”, consistió en la lectura de un primer escrito en tono humorístico en el que se censuraba el proceder la Xunta en esta coyuntura, y en la de un manifiesto en el que se enumeraban las múltiples deficiencias de este servicio.

Una vez finalizado el acto reivindicativo, el secretario provincial del PSdeG, Bernardo Fernández, y el diputado Aitor Bouza, criticaron duramente la falta de respuesta del gobierno autonómico, afirmando que “vai sendo hora de que quen ten a competencia nesta materia, total e exclusiva, adopte medidas correctoras”.