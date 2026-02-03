Los Concellos de la Mancomunidad reclaman la unidad especializada de la Policía Nacional

Reunión de la Mancomunidad el pasado lunes Emilio Cortizas

La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, en su sesión plenaria de ayer lunes, acordó la redacción de una declaración institucional conjunta para volver a demandar al Gobierno central la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional para la Comisaría que la ciudad naval comparte con Narón. A través de un comunicado, el Concello ferrolano detalló que el encuentro, celebrado en el palacio consistorial, estuvo centrado “nos problemas de seguridade”, principalmente por tráfico de drogas, que afectan a los municipios que componen este organismo –Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño–.

En este sentido, el gobierno local aseveró que, desde los Consistorios, se constató “un incremento da criminalidade convencional e de queixas cidadás” relativas a la venta y consumo de estupefacientes, lo que, afirma, está generando “unha alarma social”. Así, si bien la institución supramunicipal “valora positivamente” el trabajo de las Fuerzas de Seguridad, también considera ineludible “adoptar medidas urxentes e coordinadas” para atajar esta problemática.

A este respecto, desde la Mancomunidad se recuerda que, tanto Ferrol como Narón, solicitaron durante sus respectivas reuniones de la Xunta Local de Seguridade –en octubre y noviembre del pasado ejercicio– formalmente al Gobierno central, a través de la Subdelegación, “un incremento de efectivos e medios”, así como la comprometida creación de la mencionada unidad especializada. Por último, el organismo recordó que la ciudad naval, junto con Lugo y Pontevendra, son las únicas urbes de Galicia que carecen de UPR.

Declaración institucional

En cuanto al texto en sí, el mismo destaca que la seguridad ciudadana constituye “un piar esencial para garantir a convivencia, o benestar e a calidade de vida de todas as persoas que habitan en Ferrolterra”, recordando además que los municipios que constituyen el organismo, que “representa a máis de 152.0000 vecinos”, suma una superficie de 444 kilómetros cuadrados.

Así, ante la “alarma social” generada a raíz del incremento en los delitos por tráfico de drogas en el territorio, la institución considera “imprescindible seguir adoptando medidas no marco dunha resposta rápida, axeitada e coordinada”. A este respecto, la Mancomunidadaboga por la unidad de las administraciones al margen de colores políticos, afirmando que “non resulta admisible empregar este drama como instrumento de política partidista”.

De igual forma, el organismo supramunicipal rechazó “as declaracións públicas que tentan atribuir aos Concellos a responsabilidade por albergar campamentos de venta de estupefacientes”, recordando que, por un lado, se trata de un problema de muchos años atrás y, por otro, que los gobiernos locales –y, por extensión, los cuerpos de seguridad municipales– carecen de competencias para lidiar con estas organizaciones criminales. El escrito, asimismo, apunta a que, durante la reunión de la XSL del mes de octubre en Ferrol, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, trasladó a los participantes que el Ministerio del Interior ya se encontraba tramitando la formalización de la UPR y que esta contaría con 33 agentes. Finalmente, la Mancomunidade insta al Ejecutivo a agilizar este procedimiento.