Iglesia

Las cofradías de Las Angustias, Merced y Soledad celebraron la festividad de la Candelaria

Numeroso público acudió al santuario de Esteiro para tomar parte en esta tradicional función religiosa

Montse Fernández
Montse Fernández
03/02/2026 16:15
Un año más, las tres cofradías hermanadas de la Semana Santa de Ferrol –Angustias, Merced y Soledad– han celebrado de forma conjunta la festividad de la Candelaria. 

La hermandad de Esteiro ejerció de anfitriona en esta ocasión, al tratarse de una cita que cambia de sede anualmente

El acto congregó a un buen número de cofrades y fieles, que portaron sus habituales velas. La celebración es un día señalado en el calendario religioso así como en el pagano, ya que marca el inicio de la cuenta atrás hacia la primavera y el ecuador de la época invernal

La celebración de la Candelaria en el Santuario de Nuestra señora de las Angustias

Es costumbre también que las parejas que hayan tenido hijos bautizados a lo largo del pasado año acudan a la ceremonia, portando los tradicionales cirios, que se bendecirán al inicio de la celebración religiosa.

