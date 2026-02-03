La piloto Carmen de Castro cuenta en el Ateneo cómo cumplió su sueño a los 20 años

La carrera de Carmen de Castro Olveira empezó realizando servicios como el transporte de órganos Cedida

Carmen de Castro Olveira, piloto con 23 años, será la protagonista de un encuentro que se celebrará este jueves 5 en el Ateneo Ferrolán, a las 19.30 horas. La relatora compartirá los retos a los que se enfrentó en su trayectoria, así como los aprendizajes, dando forma así a una historia de disciplina y superación que se acentúa al conocer su cara musical.

En su faceta de instrumentista, Carmen de Castro toca el piano, la guitarra y el clarinete, y se integra en la centenaria Banda de Música de Caamaño, con lo que da continuidad a la relación con su tierra natal, el municipio de Cambados.

Su carrera profesional empezó cuando tenía tan solo 20 años, estrenándose entonces como copiloto de aviación, un puesto por el que participaba en diversos servicios, entre los que destaca el transporte de órganos. Actualmente, la profesional pilota un Airbus A320, de aviación comercial.

Al encuentro también acudirán Joaquín Enríquez y Chelo Carballal, que actuarán como moderadores de un espacio abierto a la participación.

Se trata de una iniciativa organizada por los programas radiofónicos “Sábados no Cruceiro” (Cuac FM, Rádio FilispiM, Radio Fene y RadioFusión) y “A Xanela das Fucas”(Rádio FilispiM), que cuenta con la colaboración de Xeración, la Asociación Veciñal de Canido y la AC Fuco Buxán.