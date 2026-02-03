La exposición de la última campaña arqueológica en Esmelle saca restos a la luz

La campaña en el castro de Esmelle se realizó del 14 de julio al 1 de agosto Emilio Cortizas

Este viernes 6 se inaugurará en el Centro Torrente Ballester, a las 19.00 horas, una nueva exposición organizada por la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, que promueven la Universidade da Coruña –UDC– y el Concello de Ferrol. Mediante esta propuesta, titulada “Orixes IV. Urbanismo Castrexo”, tal y como se viene realizando desde que comenzaron los trabajos en el castro de Esmelle, se darán a conocer los principales hallazgos y avances obtenidos durante la última campaña de excavación.

De la mano del director de la cátedra, el profesor de Historia Antiga de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollós, y bajo la dirección técnica del investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC–, se llevaron a cabo los trabajos entre el 14 de julio y el 1 de agosto en el yacimiento localizado concretamente en la zona de Tralocastro.

Los visitantes que se acerquen a la muestra podrán ver 10 paneles explicativos, un audiovisual y una vitrina con materiales arqueológicos distintos, como pueden ser cerámicas castrexas, fragmentos de tierra sigillata, un molino rotatorio que se reutilizó en la cimentación del cuerpo de guardia o las losas que cubrían el edificio de uso colectivo.

“Orixes IV. Urbanismo Castrexo” estará disponible hasta el día 26 de abril, con entrada totalmente gratuita, de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos solamente abrirá en el turno matutino.

Por otra parte, aunque también enmarcada en la exposición, la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial propone un ciclo de conferencias para rendir homenaje al paleontólogo ferrolano Emiliano Aguirre, que falleció en 2021 a sus 96 años.

La primera charla, “As orixes da humanidade: do berce africano ás terras galegas” tendrá lugar el viernes 20, a las 19.00 horas en el Salón de Graos de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, de la mano de Edgard Camarós Pérez, investigador del Grupo de Estudos para a Prehistoria do NW Ibérico de la Universidade de Santiago de Compostela –USC–.

“As orixes da civilización: 20 anos de arqueoloxía da UDC no Oriente Próximo” será el siguiente relatorio, el día 27, del que se ocupará el propio director de la cátedra y profesor en dicha universidad, Montero Fenollós. Para escuchar al investigador del Incipit-Cesic y director de la intervención en el castro, Samuel Nión Álvarez, con “As orixes de Ferrol: escavacións arqueolóxicas en Tralocastro”, habrá que esperar al 6 de marzo.

Además, el programa “Sábados Castrexos en Familia”, coordinado por la doctora en Protección del Patrimonio Cultural y antigua alumna de la Facultade de Humanidades, Lucía Brage Martínez, incluirá una visita guiada a la exposición y actividades en el arqueódromo Luis Monteagudo, también situado en el Torrente Ballester, el 7 y 14 de marzo y 11 y 18 de abril.

Conclusiones

Se estima que el castro, de la Edad de Hierro, tiene alrededor de 20.000 m2 y tres anillos defensivos, que protegen estructuras como un edificio alargado de 60 m2 aproximadamente y una casa circular de más de 5 metros de diámetro, así como una vía pavimentada que, según los cálculos finales, podría tener sobre cuatro metros de ancho.