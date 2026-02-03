La cuesta de enero deja su marca en las cifras de desempleo en Ferrolterra

Proporcionalmente, el desempleo aumentó menos entre diciembre y enero de 2026 que en el mismo período del año anterior Daniel Alexandre

El mes de enero es, tradicionalmente, un período de incremento del desempleo y el del presente 2026 no ha sido una excepción. El final de la temporada navideña, que dispara la contratación temporal en el sector servicios para cubrir el incremento en la demanda de profesionales para el comercio y la hostelería, trae consigo una subida en el paro, que en esta ocasión, según revela el último informe del Instituto Galego de Estatística (IGE), ha sido de 245 personas en el conjunto de las tres comarcas.

Así, el balance mensual autonómico, publicado hoy martes, detalla que Ferrol, Eume y Ortegal cerraron el pasado mes de enero con un total de 8.524 personas sin trabajo frente a las 8.279 de diciembre, es decir, un 2,96% más. Por territorios, el entorno de la ciudad naval incrementó su cifra de desempleados en 224 vecinos, pasando de 7.064 a 7.288 (+3,17%). Curiosamente, en esta área el número de parados creció exactamente en 100 personas respecto a la caída registrada a finales de año –se pasó de un descenso de 124 vecinos a un incremento de 224 a inicios de año–.

La comarca del Eume, por otro lado, fue la única que constató una reducción del desempleo, concretamente en un ciudadano –de 778 personas sin trabajo en diciembre a 777 en enero–. Cabe destacar, asimismo, que este territorio fue el único de Ferrolterra que despidió el año con una subida del paro, con 36 personas más, por lo que esta bajada marginal apenas palia los resultados del mes anterior. En Ortegal, por último, el aumento fue reducido, de apenas 22 profesionales –de 437 a 459–. No obstante, dada su densidad población, el incremento porcentual registrado fue el más elevado de los tres territorios, alcanzando el 5%.

Comparativa interanual

Si bien las cifras de enero son, de forma aislada, negativas, comparándolas con las del mismo período de 2025 se puede observar cómo el área de Ferrolterra se mantiene en la senda de la recuperación. Y es que, en el conjunto de las tres comarcas, el paro disminuyó en 589 personas –pasando de 9.113 a 8.524 desempleados–. Incluso si se analiza el incremento registrado en ambas mensualidades frente a las anteriores, se puede ver cómo el paro aumentó en menor medida en 2026 –245 en todo el territorio en oposición a los 291 entre diciembre de 2024 y enero del año pasado–.

Por comarcas, en Ferrol, territorio con mayor población del área, se pasó de 7.815 de­sempleados a 7.288, es decir, un 6,7% menos en tan solo un año y tomando como referencia los meses con peores cifras del ejercicio. En el Eume, por otra parte, la caída fue más llamativa, pasando de 831 a 777 desempleados –54 menos–, mientras que en Ortegal el descenso apenas fue de ocho vecinos –de 467 a 459 en doce meses–.