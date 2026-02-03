El Foro Cidadán polo Ferrocarril aborda con la Xunta medidas clave para mejorar el servicio

Momento de la reunión celebrada esta tarde en Santiago Cedida

El Foro Cidadán polo Ferrocarril, la plataforma independiente en defensa de este servicio esencial, continuó hoy su ronda de encuentros institucionales con una reunión con el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, para abordar medidas clave de cara a mejorar este servicio en Ferrolterra. En el encuentro, celebrado en Santiago, contó también con la presencia de la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y la delegada territorial en la comarca, Martina Aneiros.

Tal y como señaló posteriormente la entidad, la cita sirvió para poner en común las diferentes propuestas relativas a la problemática del ferrocarril, coincidiendo con el gobierno gallego en que era necesario no solo reducir los tiempos de viaje entre Ferrol y A Coruña –coincidiendo ambos en que debería estar en unos 40 minutos–, sino también las frecuencias de los trenes y los horarios de salida, que no se adaptan a las necesidades reales de los usuarios –a día de hoy, explicó la plataforma, responden únicamente a la conexión con el servicio de larga distancia a Madrid–. Entre los compromisos adquiridos, explicó Fernando Ramos, miembro del Foro, se encuentra que la Xunta trasladará a la entidad los datos de un estudio de usuarios que elaboró por cuenta propia para poder cotejarlos con los suyos de cara a una futura reunión con Renfe. El objetivo de esto, apuntó, es lograr los mencionados cambios en el servicio de cara a aumentar la demanda efectiva de este transporte, lo cual supondrá más presión a la hora de exigir medidas de mayor calado.

Por otra parte, para tratar de desbloquear el conflicto de competencias con ADIF –la Xunta tienen un proyecto que debe financiar el Estado y este solo acepta uno propio aún no elaborado–, el Foro propuso presentar dicha iniciativa autonómica como propia para que sirva como documento base sobre el que trabajar y siempre con la capacidad de que el ente estatal pueda hacer modificaciones. Respecto a las Cercanías o a la transferencia del Ancho Métrico, el gobierno gallego se mostró favorable, pero con reservas.