El Área Sanitaria de Ferrol realizó en 2025 un total de 4.468 valoraciones de posibles cánceres

En el Marcide se realizaron cerca de 4.500 valoraciones de pacientes con sospecha de cáncer en 2025 Jorge Meis

Los ocho Comités de Tumores que conforman los profesionales del Área Sanitaria de Ferrol realizaron un total de 4.468 valoraciones de pacientes, en alrededor de 400 reuniones, durante el pasado año 2025.

Los referidos comités son una respuesta a la necesidad de trabajo conjunto de un grupo de especialistas derivada de la complejidad de muchas de las patologías oncológicas, en las que requieren del concurso de opiniones expertas diferentes, y con un trabajo multidisciplinar.

Entre sus funciones principales destacan el asesoramiento clínico, la organización de flujos de pacientes y la protocolorización de patologías. Para eso, los distintos comités se organizan en sesiones diferentes, agrupados según los diversos tumores.

Del total de esas 4.468 valoraciones realizadas el pasado 2025, 890 fueron remitidas al comité de tumores de mama; 835 para el de pulmón; 648 en el de digestivos; 626 en el de ginecológicos; 439 en el de cutáneos; 404 en el de colorrectal; 339 en el de cabeza y cuello; y, por último, 287 en el de casos urológicos.

Vías rápidas

Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial contra al cáncer desde el Área Sanitaria de Ferrol se indica cuentan con varias vías rápidas para la atención del cáncer, que vienen siendo circuitos asistenciales para el abordaje de pacientes con sospecha de tener uno. La finalidad es que el tiempo que transcurra entre el diagnóstico de sospecha y la primera valoración especializada sea el menor posible. La clave de estas vías rápidas es la coordinación y el trabajo en equipos multidisciplinares de los profesionales del área implicado en estas patologías, con criterios organizativos y estándares de atención, con la creación de comités de tumores como los mencionados, y el desarrollo de protocolos específicos, como los que ya existen desde hace años en el CHUF.

Con estas vías, se consiguen mejoras en lo que respecta a los tiempos de respuesta y se evita la duplicidad de pruebas o actividades redundantes. El objetivo actual es mejorar la calidad de vida de las y de los pacientes que sufran esta patología, e incrementar su supervivencia, indican. Además, añaden, permiten seleccionar a los pacientes con alta sospecha, y siempre en base a unos criterios establecidos en el propio camino clínico, y que se acerca a los profesionales tanto de los centros de salud como de los hospitales. Esto significa que cuando un médico de un centro de salud, de una consulta especializada, o de urgencias sospecha de un posible cáncer, puede contactar con esta vía de acceso directo con el especialista hospitalario más idóneo, generando una cita en la consulta específica, donde será valorado y se pedirán las pruebas oportunas.

Posteriormente, esos casos se presentan de manera común en los citados comités que se reúnen semanalmente, activan una sistemática común y establecen un plan terapéutico.

Por las citadas vías rápidas se atendieron el año pasado 181 casos de posible cáncer de cabeza y cuello; 329 colorrectal; 318 de endometrio; 282 de mama; 170 melanomas; 224 de próstata; 380 de pulmón y 196 de vejiga. Esto supone un total de 2.080 atenciones por este medio de atención.