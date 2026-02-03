Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Abierto el plazo de solicitud de las ayudas del plan “Renova o teu vehículo” de la Xunta

El gobierno autonómico destina una partida de 3,5 millones a esta iniciativa

Redacción
03/02/2026 22:00
Momento de la visita al concesionario Autogándara
Momento de la visita al concesionario Autogándara
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó esta mañana el concesionario Autogándara de Ferrol, una de las entidades que forman parte del programa “Renova o teu Vehículo” para la compra de vehículos eléctricos o de bajas emisiones y que está dirigido a particulares y empresas.

La Xunta destina a este programa, a través de la Consellería de Economía e Industria y el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), 3,5 millones de euros, con el fin de contribuir a la venta de 1.600 vehículos eficientes con ayudas de hasta 4.000 euros que ascienden a 4.600 euros en el caso de familias numerosas.

La convocatoria está abierta hasta el 30 de setiembre o hasta que se agote el crédito.

Las ayudas subvencionan la adquisición de coches nuevos, turismos o furgonetas con una serie de requisitos –bajas emisiones y un coste inferior a 42.000 euros, entre otros–.

Para acceder a estas ayudas es necesario que se acredite la baja definitiva de circulación de un vehículo con antigüedad de al menos diez años o de cinco si es una furgoneta.

“Este programa favorecerá a mobilización directa de 37 millóns de euros, así como o aforro enerxético anual equivalente a preto de 350.000 litros de gasóleo”, explicó Aneiros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo del cine Adriano de Fene

El cine Adriano sale a la venta: oportunidad para rescatar el pasado indiano de Fene
Verónica Vázquez
Momento de la reunión celebrada ayer en Santiago

El Foro Cidadán polo Ferrocarril aborda con la Xunta medidas clave para mejorar el servicio
J Guzmán
Concentración por el Transporte

Los usuarios del transporte por carretera tiran de humor para exigir un servicio de calidad
J Guzmán
Concello de Cabanas

La oposición de Cabanas “estrecha” lazos ante una posible alternativa de gobierno
Verónica Vázquez