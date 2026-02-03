Abierto el plazo de solicitud de las ayudas del plan “Renova o teu vehículo” de la Xunta

Momento de la visita al concesionario Autogándara Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó esta mañana el concesionario Autogándara de Ferrol, una de las entidades que forman parte del programa “Renova o teu Vehículo” para la compra de vehículos eléctricos o de bajas emisiones y que está dirigido a particulares y empresas.

La Xunta destina a este programa, a través de la Consellería de Economía e Industria y el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), 3,5 millones de euros, con el fin de contribuir a la venta de 1.600 vehículos eficientes con ayudas de hasta 4.000 euros que ascienden a 4.600 euros en el caso de familias numerosas.

La convocatoria está abierta hasta el 30 de setiembre o hasta que se agote el crédito.

Las ayudas subvencionan la adquisición de coches nuevos, turismos o furgonetas con una serie de requisitos –bajas emisiones y un coste inferior a 42.000 euros, entre otros–.

Para acceder a estas ayudas es necesario que se acredite la baja definitiva de circulación de un vehículo con antigüedad de al menos diez años o de cinco si es una furgoneta.

“Este programa favorecerá a mobilización directa de 37 millóns de euros, así como o aforro enerxético anual equivalente a preto de 350.000 litros de gasóleo”, explicó Aneiros.