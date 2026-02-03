Abierto el plazo de solicitud de las ayudas del plan “Renova o teu vehículo” de la Xunta
El gobierno autonómico destina una partida de 3,5 millones a esta iniciativa
La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó esta mañana el concesionario Autogándara de Ferrol, una de las entidades que forman parte del programa “Renova o teu Vehículo” para la compra de vehículos eléctricos o de bajas emisiones y que está dirigido a particulares y empresas.
La Xunta destina a este programa, a través de la Consellería de Economía e Industria y el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), 3,5 millones de euros, con el fin de contribuir a la venta de 1.600 vehículos eficientes con ayudas de hasta 4.000 euros que ascienden a 4.600 euros en el caso de familias numerosas.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de setiembre o hasta que se agote el crédito.
Las ayudas subvencionan la adquisición de coches nuevos, turismos o furgonetas con una serie de requisitos –bajas emisiones y un coste inferior a 42.000 euros, entre otros–.
Para acceder a estas ayudas es necesario que se acredite la baja definitiva de circulación de un vehículo con antigüedad de al menos diez años o de cinco si es una furgoneta.
“Este programa favorecerá a mobilización directa de 37 millóns de euros, así como o aforro enerxético anual equivalente a preto de 350.000 litros de gasóleo”, explicó Aneiros.