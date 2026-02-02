Mi cuenta

Urbanismo decreta la emergencia en la casa de Carvalho Calero tras el derrumbe del domingo

Técnicos municipales realizaron una primera inspección para determinar las actuaciones a realizar y garantizar la seguridad vecinal

Redacción
02/02/2026 17:09
Vecinos de Ferrol Vello frente al inmueble acordonado por la Policía Local
Emilio Cortizas
El área de Urbanismo del Concello de Ferrol decretó este lunes la emergencia en la casa natal de Carvalho Calero, situada en la calle San Francisco, tras el derrumbe de un muro exterior durante la tarde del domingo. Según detalló el gobierno local, poco después del incidente técnicos de este departamento se desplazaron hasta el lugar de los hechos para realizar un informe inicial del mismo, constatando que la pared había caído hacia el interior del inmueble.

Gracias a esta evaluación, afirmó el Consistorio, se podrán determinar qué actuaciones de urgencia se acometen en el edificio, en un estado muy avanzado de ruina, para garantizar la seguridad de los vecinos.

