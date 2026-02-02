La salida anticipada y sin aviso del único bus de Ferrol a Lugo deja “tirados” a 40 universitarios

El estudiante criticó que no hubiese nadie para atender a los viajeros afectados Jorge Meis

Unos 40 estudiantes universitarios y su entorno se quedaron “tirados” en la estación de autobuses de Ferrol el pasado domingo después de que el único servicio que conecta ese día la ciudad naval con Lugo saliese de su origen 20 minutos antes de tiempo y sin previo aviso. Así lo denunció ayer lunes uno de los afectados, Carlos de Arriba, ferrolano que cursa estudios en la urbe amurallada y que, como relata, logró llegar a casa gracias a la ayuda del padre de otra alumna.

“El problema es que están muy mal comunicados porque no hay buses. Durante la semana tenemos uno a las 10.30 al que le lleva casi tres horas llegar a Lugo y otro a las 14.30. Y luego para volver solo hay uno que es a las seis y media de la mañana”, relata el estudiante, señalando que en domingo es peor, pues solo hay un servicio, de Ferrol a Lugo, a las ocho de la tarde. “Además de este problema de comunicación, ayer –por el pasado día 1– nos encontramos todos los universitarios que ese bus de las 20.00 horas se fue a las 19.40 sin ningún aviso”, relata.

En este sentido, De Arriba señala que parte del problema es que la estación ferrolana carece prácticamente de actividad y que ese día y a esas horas “no hay nadie para atenderte”. De hecho, apunta que, tras esperar más de diez minutos, los universitarios trataron de comprobar si había habido un cambio de horario inesperado, pero que tanto la web de la compañía como la pantalla con la relación de salidas mantenían las ocho de la tarde, mientras que el teléfono de atención al cliente de la compañía que presta el servicio, Arriva, solo está operativo en horario de oficina. “No nos atendió nadie. Nos quedamos tiradas unas 40 personas”, denuncia.

La salida anticipada de autobuses, relata otro estudiante, es algo común cuando el vehículo se llena, pero en esos casos las compañías están, al menos en teoría, obligadas a poner otro, cosa que no sucedió el pasado domingo. Curiosamente, existe otro bus que conecta en ambas direcciones las dos localidades, el servicio de larga distancia del Grupo Alsa entre Ferrol y Madrid. No obstante, como explicó De Arriba, no se permite tomar este vehículo desde la urbe amurallada, únicamente desde Ponferrada.