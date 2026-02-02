Mi cuenta

Ferrol tendrá representación en la Olimpiada Informática Gallega, con un participante

El certamen es clasificatorio para la fase nacional que se celebrará en Valladolid

Redacción
02/02/2026 21:46
Participantes en la Olimpiada
Participantes en la Olimpiada
Cedida
La Olimpíada Informática Galega (OIG 2026), que se celebra el próximo viernes 6 de febrero en la Facultad de Informática de A Coruña tendrá representación ferrolana, ya que de los 33 estudiantes de entre 13 y 18 años procedentes de distintos puntos de Galicia, uno de ellos es estudiante de la ciudad naval.

La competición cuenta con la participación de alumnado de diez centros educativos y de municipios como A Coruña (2), Sada (1), Oleiros (2), Ferrol (1), Santiago de Compostela (15), Ames (4), Teo (2), Rianxo (1), Vilagarcía de Arousa (1), Marín (1), O Porriño (1), Redondela (1)y O Barco de Valdeorras(1),

Se trata de una jornada dedicada al talento joven y a la programación informática. El certamen está organizado por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) en colaboración con las tres universidades gallegas y se celebrará de forma presencial en la Facultad de Informática de la Universidade da Coruña (UDC), en horario de tarde –de 15.30 a 20.15 horas–.

La competición consistirá en la resolución de entre seis y ocho problemas en un tiempo máximo de tres horas. Cada reto deberá solucionarse mediante el diseño de algoritmos eficientes y su implementación en un lenguaje de programación. El reglamento permite el uso de C++, Python o Java.

Los ejercicios estarán centrados en el diseño y correcta formulación de algoritmos.

La OIG 2026 servirá para seleccionar a los dos representantes gallegos que participarán en la XXX Olimpiada Informática Española (OIE), que se celebrará del 10 al 12 de abril de 2026 en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. Los mejores clasificados pasarán a la Olimpiada Informática Internacional, prevista del 9 al 16 de agosto en Uzbekistán.

La prueba de este viernes se desarrollará de cinco de la tarde a ocho, aunque la recepción de los estudiantes está prevista para las 15.30 horas y la clausura para las 20.15, con la resolución del jurado encargado de calificar los trabajos

