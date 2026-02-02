Ferrol apuesta por la cultura renovando por más de 25.000 euros el convenio con Agadic

Una interpretación de ibuprofeno teatro en el Jofre Jorge Meis

El ejecutivo ferrolano ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la Axencia Galega das Industrias Culturais Agadic por un valor de 27.500 euros, de los cuales 11.316 provendrán de las arcas municipales, y mediante el que se gestionará la programación de la Rede Galega de Teatros e Auditorios del primer semestre del presente año.

La rúbrica, como destacó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, supone una cooperación “fundamental para mellorar e ampliar a oferta cultural da cidade, optimizando recursos e garantindo que chegue a todos os públicos”.

Consolidando el Jofre “como un espazo de referencia no ámbitos das artes escénicas de Galicia”, las actuaciones que se incluyen en este acuerdo comenzarán el 28 de marzo con “Dique”, de Nova Galega de Danza. Le seguirán “Dragón de Ouro” de la mano de la compañía Sarabela Teatro, el 11 de abril; la representación de Daniel Rodríguez, “Transeúnte”, el 15 de mayo y, por último, “Reconversión”, una obra que Ibuprofeno Teatro pondrá sobre las tablas el día 13 de junio.

Con esto “falamos dun acordo que reafirma o apoio ás compañías galegas e coa cidadanía, que poderá gozar dunha programación de calidade”.