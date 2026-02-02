Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol apuesta por la cultura renovando por más de 25.000 euros el convenio con Agadic

La primera propuesta de este ciclo tendrá lugar a mediados de marzo

Redacción
02/02/2026 17:07
Una interpretación de ibuprofeno teatro en el Jofre
Una interpretación de ibuprofeno teatro en el Jofre
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El ejecutivo ferrolano ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la Axencia Galega das Industrias Culturais Agadic por un valor de 27.500 euros, de los cuales 11.316 provendrán de las arcas municipales, y mediante el que se gestionará la programación de la Rede Galega de Teatros e Auditorios del primer semestre del presente año.

La rúbrica, como destacó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, supone una cooperación “fundamental para mellorar e ampliar a oferta cultural da cidade, optimizando recursos e garantindo que chegue a todos os públicos”.

Consolidando el Jofre “como un espazo de referencia no ámbitos das artes escénicas de Galicia”, las actuaciones que se incluyen en este acuerdo comenzarán el 28 de marzo con “Dique”, de Nova Galega de Danza. Le seguirán “Dragón de Ouro” de la mano de la compañía Sarabela Teatro, el 11 de abril; la representación de Daniel Rodríguez, “Transeúnte”, el 15 de mayo y, por último, “Reconversión”, una obra que Ibuprofeno Teatro pondrá sobre las tablas el día 13 de junio.

Con esto “falamos dun acordo que reafirma o apoio ás compañías galegas e coa cidadanía, que poderá gozar dunha programación de calidade”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

David Carballo, durante el partido ante el Barakaldo, el único que jugó

David Carballo, segunda baja en el Racing de Ferrol
Juan Quijano
El ideal gallego

El Miño gana al Victoria y se aúpa a la octava posición
Redacción
Concursantes y miembros del jurado tras la deliveración

Canido escogió las mejores tartas de queso en un certamen organizado por El Clavel 2.0
Montse Fernández
La hamburguesa "porkeeper" que presenta Zahara al Campeonato de España

El restaurante ferrolano Zahara regresa al VI Campeonato de España de Hamburguesas
Montse Fernández