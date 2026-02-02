Mi cuenta

Empresas y alumnado conviven esta semana en las jornadas que se organizan en el CIFP Ferrolterra

Los estudiantes pueden conocer de primera mano las oportunidades laborales de su formación

Redacción
02/02/2026 21:34
Jornadas ensino empresa CIFP Ferrolterra
Xornadas Ensino-Empresa en el CIFP Ferrolterra
Emilio Cortizas
Empresas de relevancia en el tejido productivo de la comarca y la comunidad educativa tienen esta semana su punto de encuentro en el CIFP Ferrolterra, con la celebración de una nueva edición, la vigésima, de las Xornadas Ensino-Empresa, que este lunes se inauguraron y que continuarán hasta el próximo viernes.

Esta cita, como señaló el director del centro, Enrique Pazo López, permite acercar la empresa al alumnado y viceversa, con el fin de que se pueda producir una mejora en la búsqueda de personal cualificado.

Precisamente en este ámbito, este centro educativo está considerado como espacio de referencia, en la tasa de incorporación al mercado laboral.

En el acto inaugural de este lunes tomó la palabra la directora xeral de Formación profesional, Eugenia Pérez, reconociendo el compromiso y el esfuerzo de este CIFP con la organización de estas jornadas, una iniciativa, dijo, “dirixida a reforzar a empregabilidade e a inserción laboral do seu alumnado”.

Objetivo

Las jornadas abordarán distintos programas formativos e incluirán ponencias de diferentes departamentos, desde eólica a instalaciones eléctricas o energía y agua, entre otros contenidos, con el fin de que el alumnado conozca de primera mano las oportunidades laborales relacionadas con su formación.

De este modo, en las actividades participan distintos departamentos del centro, que dan a conocer las posibilidades de inserción profesional de los diferentes ciclos formativos. Asimismo, la actividad cuenta con al colaboración de unas 40 empresas de la zona, que aportan su experiencia y conocimiento al alumnado a través de ponencias, mesas redondas y actividades prácticas.

Empresas

Uno de los puntos fuertes de las jornadas son las mesas de captación de talento, en las que participan entidades empresariales interesadas en incorporar nuevos profesionales formados en FP.

En estas mesas participan empresas como Electrorayma, Electrónica y Comunicaciones del Noroeste, Arteixo Telecom, Campelo Proyectos, Santos, Cándido Hermida, Texas Controls, Applus, Gamesa, Rilo Maquinaria, Grupo Resnova, Pérez Rumbao, Navantia, Repsol, Intaf, Cofer, Emafesa, Gabadi, Ghenova Ingeniería, Tecnorenova y Norinver.

Presentación de Eduinspira

 La jornada de este martes incluye, de 10.00 a 12.00 horas, la presentación de Eduinspira, un programa incluido dentro del Plan Eduemprende en colaboración con la Cámara de Comercio de A Coruña y en la que participará la directora de Recursos Humanos de la empresa Genesal Energy, como relatora y la dinamizadora Eliana Oliveros, CEO de Kamuk. El miércoles será el turno del departamento ELI-ELO; el jueves, del de Enerxía e Auga y Madeira, moble e cortiza y el viernes de los de fabricación mecánica, instalación y mantenimiento y transporte

