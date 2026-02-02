El restaurante ferrolano Zahara regresa al VI Campeonato de España de Hamburguesas

La hamburguesa "porkeeper" que presenta Zahara al Campeonato de España

El pasado jueves 29 de enero arrancaba una nueva edición del Campeonato de España de Hamburguesas, una cita que cumple seis años, un tiempo en el que se ha consolidado como el evento más destacado del país en este ámbito. Tanto es así que cada vez son más los restaurantes especializados que deciden formar parte de la iniciativa, y uno de ellos es de la comarca.

Si bien el año pasado había dos candidaturas de Ferrolterra, ahora solo repite Zahara, con una propuesta ideada para la ocasión que promete hacer las delicias de los amantes de este plato, tan presente en la gastronomía mundial.

En total son 400 las propuestas, con sus variopintas presentaciones, que se han puesto a disposición de la clientela, que las puede probar ya y emitir su voto. Con esto, entrarán en un sorteo de un reloj digital de una conocida marca.

Zahara se ha decantado este año por otra novedosa creación, su “Porkeeper”, una preparación en la que vuelve a destacar la carne de primera calidad: una pieza de 140 gramos de cerdo alimentado con castañas y madurada 35 días. Está acompañada de un delicioso queso provolone, torreznos de Soria crujientes y la salsa secreta, que no se puede desvelar, solo saborear. Este año, además, el pan es más denso y firme que el de la pasada campaña, apostando por la variedad de bollo tipo pretzel, que redondea una propuesta sabrosa y creativa a partes iguales, que ya se puede degustar en los dos restaurantes de la firma, el de Ferrol (Callao) y el que se encuentra en la planta alta del centro comercial Odeón.

La mayoría de los negocios participantes en pasadas ediciones coinciden al destacar “la gran acogida que han tenido cada una de sus hamburguesas”, siendo las del certamen las creaciones más solicitadas entre su clientela, situando además a muchos de estos negocios en el “burguer map” del país.

La mejor hamburguesa de 2025 es de León, pero el top 15 está formado por creaciones procedentes de Madrid, Tenerife, Barcelona, Castellón, Murcia, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Granada, Palma de Mallorca, Sevilla y Gijón.

En el establecimiento que representa a Ferrolterra, como en todos los restaurantes participantes, ofrecerán con cada “Porkeeper” información de la campaña con las instrucciones para poder votar por la propuesta que acaban de catar y realizar una pequeña valoración sobre la misma. No obstante, la elección de las tres mejores hamburguesas de España dependerá no solo de las valoraciones de la clientela a través de sus votos –que supondrán un 60% de la puntuación final–, sino de la nota del jurado, formado por un grupo de inspectores que recorrerán los negocios participantes en el certamen, todos ellos profesionales relacionados con el mundo gastronómico (chefs, foodies, críticos, etc.). Los votos podrán emitirse hasta el próximo uno de marzo.