El crítico literario Luis Alonso Girgado será nombrado Cunqueiriano de honra 2026

Luis Alonso Girgado Cedida

El Concello de Mondoñedo y la Casa Museo reconocerán en este 2026 al ensayista, crítico literario e investigador ferrolano Luis Alonso Girgado como Cunqueiriano de Honra, por sus amplios conocimientos sobre la figura del mindoniense.

El acto de nombramiento será el próximo 28 de febrero, a las 12.00 horas, en el salón de plenos del Concello de Mondoñedo, en un acto institucional que contará con la presencia de representantes de diferentes ámbitos y autoridades competentes.

Girgado, colaborador habitual de Diario de Ferrol, en el suplemento semanal Nordesía con sus críticas literarias, se convierte de este modo en el décimo homenajeado desde que se instituyó este galardón.

Antes que él fueron premiados personalidades como Darío Villanueva, Víctor F. Freixanes, Rexina Vega, César Antonio Molina, Manuel Lorenzo o Claudio Rodríguez Fer.

El título que promueven desde el Concello y la Casa Museo Álvaro Cunqueiro pretende reconocer el trabajo de aquellas personalidades que se han significado en la visibilización y proyección de la figura del escritor mindoniense.

El nombre de Luis Alonso Girgado fue decidido por la comisión designada a tal efecto por los promotores del galardón y con el nombramiento quieren premiar “a longa e vizosa traxectoria dun gran coñecedor da figura de Cunqueiro como é o estudoso Luis Alonso Girgado”.

Comisión

La comisión que procedió a la elección de Girgado estuvo integrada por el hijo del autor de “Merlín e familia”, César Cunqueiro; el director xeral de Editorial Galaxia –entidad Cunqueiriana de Honra del pasado año–, Xosé Manuel Soutullo; el concejal de Cultura del Mondoñedo, Alberto García Fernández; el cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa; el técnico municipal Abel Vigo García; el periodista y estudioso de la obra de Cunqueiro, Miguel González Somovilla; y el coordinador de la CMAC y también crítico literario colaborador del suplemento Nordesía de este diario, Armando Requeixo.

Girgado, nacido en Ferrol en el año 1946, es uno de los más destacados ensayistas y críticos gallegos de las últimas décadas. Catedrático de Lengua y Literatura, fue durante años el secretario científico del Centro Ramón Piñeiro para la investigación e Humanidades.

Sobre la figura de Álvaro Cunqueiro tiene numerosas publicaciones desde artículos a poemas, epistolarios, hasta material audiovisual sobre el autor de “Xente de aquí e dacolá”.

Obra

Luis Alonso Girgado fue el responsable de la edición de la articulística sobre Cunqueiro reunida en “Encuentros, caminos y noticias en el Reino de la Tierra”, “Los días” en “La Noche”, “Los otros rostros” en “Sábado Gráfico", de las colectáneas “Prólogos, epílogos y otros escritos dispersos” y “Remuíño de prosas”; de los facsímiles de la revista “Galiza” y de la “Soma de craridades por Álvaro Cunqueiro e unha carta a Luís Seoane por Santiago Montero Díaz”, de la edición del poemario “Elegías y canciones”, y del doble dvd “Álvaro Cunqueiro (1911-1981)”, además de dirigir otras publicaciones.