El Concello de Ferrol aprueba una nueva edición del certamen literario Carmela Loureiro

Imagen de archivo de una entrega de premios del certamen Emilio Cortizas

El Concello aprobó en Xunta de Goberno Local una nueva convocatoria del certamen literario Carmela Loureiro, una decisión que reafirma, así, el compromiso del ejecutivo local con la promoción de la lengua gallega entre los más jóvenes. En este sentido, el regidor José Manuel Rey Varela aseguró que con esta decisión “damos cumprimento aos obxectivos e ás medidas recollidas no Plan municipal de normalización lingüística, fomentando o uso do galego entre a xente nova e impulsando a súa participación activa nas actividades culturais”, señaló.

Podrán participar estudiantes de toda la comarca en un total de tres modalidades. La primera será microrrelato, con textos que no podrán superar las 150 palabras y deberán comenzar por el texto “Escóllete ti”, de la homenajeada en el Día das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño. También habrá categorías de micropoesía y microteatro, que compartirán premio con la anteriormente citada. Se entregarán un total de tres tablets para los primeros premios, mientras que para cada accésit, en el caso de que el jurado considere oportuno, el reconocimiento serán libros electrónicos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días una vez se publique la convocatoria en el BOP.