Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello de Ferrol aprueba una nueva edición del certamen literario Carmela Loureiro

Los estudiantes podrán participar en microrrelato, micropoesía y microteatro

Redacción
02/02/2026 17:10
Imagen de archivo de una entrega de premios del certamen
Imagen de archivo de una entrega de premios del certamen
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello aprobó en Xunta de Goberno Local una nueva convocatoria del certamen literario Carmela Loureiro, una decisión que reafirma, así, el compromiso del ejecutivo local con la promoción de la lengua gallega entre los más jóvenes. En este sentido, el regidor José Manuel Rey Varela aseguró que con esta decisión “damos cumprimento aos obxectivos e ás medidas recollidas no Plan municipal de normalización lingüística, fomentando o uso do galego entre a xente nova e impulsando a súa participación activa nas actividades culturais”, señaló.

Podrán participar estudiantes de toda la comarca en un total de tres modalidades. La primera será microrrelato, con textos que no podrán superar las 150 palabras y deberán comenzar por el texto “Escóllete ti”, de la homenajeada en el Día das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño. También habrá categorías de micropoesía y microteatro, que compartirán premio con la anteriormente citada. Se entregarán un total de tres tablets para los primeros premios, mientras que para cada accésit, en el caso de que el jurado considere oportuno, el reconocimiento serán libros electrónicos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días una vez se publique la convocatoria en el BOP.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

David Carballo, durante el partido ante el Barakaldo, el único que jugó

David Carballo, segunda baja en el Racing de Ferrol
Juan Quijano
El ideal gallego

El Miño gana al Victoria y se aúpa a la octava posición
Redacción
Concursantes y miembros del jurado tras la deliveración

Canido escogió las mejores tartas de queso en un certamen organizado por El Clavel 2.0
Montse Fernández
La hamburguesa "porkeeper" que presenta Zahara al Campeonato de España

El restaurante ferrolano Zahara regresa al VI Campeonato de España de Hamburguesas
Montse Fernández