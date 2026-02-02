Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Concello adjudica por más de 110.000 euros la pavimentación del camino C-4 en Ponzos

La empresa José No Martiñán e Hijos acometerá las obras en un plazo de un mes

Redacción
02/02/2026 22:00
El firme del camino a día de hoy es de zahorra
Cedida
La empresa José No Martiñán e Hijos, con sede en A Coruña, será la encargada de acometer las obras de pavimentación del camino C-4 de Ponzos, en la parroquia de Covas. Así lo anunció esta mañana el Concello, a través de un comunicado, tras la aprobación de la adjudicación en la última Xunta de Goberno Local.

El proyecto, licitado el pasado 26 de noviembre, tendrá un coste de 110.658 euros, con impuestos incluidos –lo que supone un ahorro de más de 16.500 euros respecto al presupuesto inicial– y un plazo de ejecución de un mes a partir de la firma del acta de replanteo. La pista, recordó el ejecutivo ferrolano, tiene una longitud de 1.370 metros y un ancho de 5,25 y está pavimentada únicamente con una capa de zahorra, lo que no resulta adecuado para su uso actual, dado que no solo da acceso a la playa homónima, sino también a viviendas, instalaciones agrícolas y un centro hípico.

La actuación, por tanto, contempla el saneamiento del camino y la reparación de su superficie; la aplicación de una nueva capa del mencionado material y de otra de imprimación asfáltica, tras lo cual se procederá a emplear una tercera de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor. Las obras se completarán con la instalación y pintado de la señalización vertical y horizontal.

“Seguimos atendendo ás necesidades dos distintos barrios e parroquias da cidade, garantindo unhas comunicacións máis seguras e cómodas”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey, incidiendo en que la reforma de este camino “forma parte do compromiso do goberno local por mellorar as vías no rural”. De igual modo, el regidor recordó que esta pavimentación era una de las demandas históricas de esta parroquia.

