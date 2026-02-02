Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

Detenida una mujer tras apuñalar a un hombre en la cafetería del hotel Valencia de Ferrol

Varios vecinos del barrio redujeron a la agresora hasta la llegada de la Policía

J. Guzmán
J. Guzmán
02/02/2026 13:19
Clientes y vecinos redujeron a la agresora hasta la llegada de la Policía
El incidente se registró sobre las nueve de la mañana
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un vecino de Ferrol tuvo que ser trasladado esta mañana al centro hospitalario de referencia tras resultar herido en un ataque en el hotel Valencia. Según relataron desde el establecimiento, el incidente tuvo lugar en la cafetería en torno a las 09.00 horas, cuando el hombre se encontraba en la barra tomando una consumición.

La mujer, que al parecer tiene problemas psicológicos, entró en el local con un cuchillo en la mano y, sin mediar palabra, se lo clavó dos veces al hombre. Así, desde el hotel se destacó la rápida reacción de otros clientes y vecinos del barrio, que se abalanzaron para reducir a la mujer hasta la llegada de la Policía, que se presentó en el lugar inmediatamente después de recibir el aviso.

Hasta el punto, detallaron estas mismas fuentes, se movilizaron efectivos de la Policía Nacional y Local, así como una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Por último, desde el establecimiento hotelero se señaló que el hombre, afortunadamente, no parecía encontrarse en estado grave.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Luis Alonso Girgado

El crítico literario Luis Alonso Girgado será nombrado Cunqueiriano de honra 2026
Redacción
Álvaro Giménez se lamenta tras fallar una ocasión

Al Racing de Ferrol le vuelve a faltar el gol
Juan Quijano
Vistas del enclave valdoviñés de A Frouxeira

Humedales de Ferrolterra: un patrimonio natural que urge conservar
Verónica Vázquez
Campo de Maniños Racing de Ferrol juvenil contra Solares

La poca eficacia en las áreas vuelve a castigar al juvenil racinguista (2-0)
Redacción