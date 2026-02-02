Detenida una mujer tras apuñalar a un hombre en la cafetería del hotel Valencia de Ferrol

El incidente se registró sobre las nueve de la mañana Daniel Alexandre

Un vecino de Ferrol tuvo que ser trasladado esta mañana al centro hospitalario de referencia tras resultar herido en un ataque en el hotel Valencia. Según relataron desde el establecimiento, el incidente tuvo lugar en la cafetería en torno a las 09.00 horas, cuando el hombre se encontraba en la barra tomando una consumición.

La mujer, que al parecer tiene problemas psicológicos, entró en el local con un cuchillo en la mano y, sin mediar palabra, se lo clavó dos veces al hombre. Así, desde el hotel se destacó la rápida reacción de otros clientes y vecinos del barrio, que se abalanzaron para reducir a la mujer hasta la llegada de la Policía, que se presentó en el lugar inmediatamente después de recibir el aviso.

Hasta el punto, detallaron estas mismas fuentes, se movilizaron efectivos de la Policía Nacional y Local, así como una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Por último, desde el establecimiento hotelero se señaló que el hombre, afortunadamente, no parecía encontrarse en estado grave.