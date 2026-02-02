Colectivos sociales alertan del desahucio de un ferrolano con una discapacidad del 65%

Momento de la rueda de prensa celebrada este mediodía en el palacio municipal Emilio Cortizas

La Plataforma Galega Vivenda Xa, el colectivo Stop Desahucios y el grupo municipal del BNG alertaron este mediodía de la situación de Leonardo Fernández, un vecino del barrio de A Magdalena con una discapacidad del 65% y una pensión no contributiva mínima que se enfrenta al desalojo de su hogar sin una alternativa residencial. Las dos entidades y la formación ofrecieron este lunes una rueda de prensa para denunciar la situación del ferrolano, señalando que ya han pasado siete meses desde que el afectado presentó bajo Registro una solicitud de vivienda por emergencia residencial sin obtener por el momento respuesta.

En este sentido, el portavoz de la plataforma, Ignacio Martínez, señaló que, a raíz de esta situación, se realizó un estudio del mercado inmobiliario en la ciudad, señalando que el 93% de los pisos disponibles superaban los 600 euros mensuales y que los dos únicos que encontraron por debajo de este precio, de 400 y 450 euros, pedían unos requisitos imposibles de cumplir para Leonardo. De este modo, los denunciantes señalaron que la coyuntura en la que se encuentra el vecino lo hace candidato para una adjudicación directa de un hogar de titularidad pública según el reglamento municipal de Recimil y de la Lei de Vivenda de Galicia, pero que el expediente sigue sin resolverse.

Asimismo, desde el BNG se señaló que se llevará el caso de esta persona al Parlamento de Galicia para tratar de agilizar la tramitación.