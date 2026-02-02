Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Colectivos sociales alertan del desahucio de un ferrolano con una discapacidad del 65%

El vecino presentó una solicitud de vivienda por emergencia residencial hace siete meses y sigue sin obtener respuesta

J. Guzmán
J. Guzmán
02/02/2026 22:00
Momento de la rueda de prensa celebrada ayer en el palacio municipal
Momento de la rueda de prensa celebrada este mediodía en el palacio municipal
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Plataforma Galega Vivenda Xa, el colectivo Stop Desahucios y el grupo municipal del BNG alertaron este mediodía de la situación de Leonardo Fernández, un vecino del barrio de A Magdalena con una discapacidad del 65% y una pensión no contributiva mínima que se enfrenta al desalojo de su hogar sin una alternativa residencial. Las dos entidades y la formación ofrecieron este lunes una rueda de prensa para denunciar la situación del ferrolano, señalando que ya han pasado siete meses desde que el afectado presentó bajo Registro una solicitud de vivienda por emergencia residencial sin obtener por el momento respuesta.

En este sentido, el portavoz de la plataforma, Ignacio Martínez, señaló que, a raíz de esta situación, se realizó un estudio del mercado inmobiliario en la ciudad, señalando que el 93% de los pisos disponibles superaban los 600 euros mensuales y que los dos únicos que encontraron por debajo de este precio, de 400 y 450 euros, pedían unos requisitos imposibles de cumplir para Leonardo. De este modo, los denunciantes señalaron que la coyuntura en la que se encuentra el vecino lo hace candidato para una adjudicación directa de un hogar de titularidad pública según el reglamento municipal de Recimil y de la Lei de Vivenda de Galicia, pero que el expediente sigue sin resolverse.

Asimismo, desde el BNG se señaló que se llevará el caso de esta persona al Parlamento de Galicia para tratar de agilizar la tramitación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ekain Azkune, en el Ried austríaco

Ekain Azkune y Martim Tavares echan el cierre al mercado invernal del Racing de Ferrol
Juan Quijano
Imagen de archivo de una entrega de premios del certamen

El Concello de Ferrol aprueba una nueva edición del certamen literario dedicado a Carmela Loureiro
Redacción
Martim Tavares, en el cuadro portugués del que llega cedido

Martim Tavares completa la delantera del Racing de Ferrol
Juan Quijano
El laboratorio se enmarca en la programación del Festival de Ortigueira

Vuelve a Ortigueira el Laboratorio de Cántigas Novas con Uxía Pedreira y Óscar Górriz
Redacción