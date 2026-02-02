Mi cuenta

Diario de Ferrol

Gastronomía

Canido escogió las mejores tartas de queso en un certamen organizado por El Clavel 2.0

Montse Fernández
02/02/2026 17:22
Concursantes y miembros del jurado tras la deliveración
Concursantes y miembros del jurado tras la deliveración
Canido vivió un fin de semana muy dulce de mano de la celebración de la tercera edición del Concurso de Tartas de Queso que organiza El Clavel 2.0. 

Como sucedió en pasadas ediciones el certamen estuvo muy reñido, pues el nivel de las propuestas presentadas fue muy elevado, lo que complicó el papel de los jueces, Ana Vence, de Campo Capela; el periodista Isidoro Valerio y José Manuel Corral

Tras las deliberaciones los dulces escogidos por el comité fueron las de Begoña Ugarte, primera clasificada; María Elena Sanmartín García, segunda y Antía Leira Castiñeira, tercera. Lote productos En total se presentaron al concurso 18 tartas. 

Los participantes, en su totalidad, se llevaron para sus casas un lote de productos Campo Capela. La ganadora, por su parte, se hizo además con un premio en metálico que ascendía a los 300 euros. 

