Canido escogió las mejores tartas de queso en un certamen organizado por El Clavel 2.0

Concursantes y miembros del jurado tras la deliveración Cedida

Canido vivió un fin de semana muy dulce de mano de la celebración de la tercera edición del Concurso de Tartas de Queso que organiza El Clavel 2.0.

Como sucedió en pasadas ediciones el certamen estuvo muy reñido, pues el nivel de las propuestas presentadas fue muy elevado, lo que complicó el papel de los jueces, Ana Vence, de Campo Capela; el periodista Isidoro Valerio y José Manuel Corral.

Tras las deliberaciones los dulces escogidos por el comité fueron las de Begoña Ugarte, primera clasificada; María Elena Sanmartín García, segunda y Antía Leira Castiñeira, tercera. Lote productos En total se presentaron al concurso 18 tartas.

Los participantes, en su totalidad, se llevaron para sus casas un lote de productos Campo Capela. La ganadora, por su parte, se hizo además con un premio en metálico que ascendía a los 300 euros.