La productora ferrolana Chelo Loureiro, premiada con el Carmen de la academia andaluza por “One-way cycle”
La película de animación "Decorado" es también una de las nominadas a los Goya
El mundo de la animación volvió a traerle buenas noticias a la productora ferrolana Chelo Loureiro, que se subió una vez más a un escenario en la noche del pasado sábado para recoger un nuevo premio.
El cortometraje de animación “One-way Cycle”, dirigido por Alicia Núñez Puerto, se alzó con el premio Carmen de la Academia de Cine andaluz como mejor cortometraje de animación, en el que la menstruación y la emigración se convierten en dos ciclos protagonistas de la historia.
La pieza está producida por Abano Producións –Chelo Loureiro–, Puerto Nú y Sardinha em Lata, en una coproducción española-portuguesa que ha dado tan buen resultado.
Un premio más para el palmarés de la productora de Loureiro, que cuenta ya en su haber con numerosos galardones, entre ellos cuatro Goyas y más de una decena de nominaciones a estos premios.
Precisamente en la edición de este año repite como nominada una de las películas en la que participa Abano Produccións.
Se trata de “Decorado”, de Alberto Vázquez, con la historia de Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Los premios se darán a conocer en la gala del próximo 28 de febrero.
El cuerpo de cristo, en el catálogo de cortos shorts from galicia
La Xunta acaba de lanzar una nueva edición del catálogo de cortometrajes Shorts from Galicia, que se publica tanto en formato físico como digital con el objetivo de difundir internacionalmente el talento gallego en este ámbito. Entre los nueve títulos que integran el catálogo se encuentra “O corpo de Cristo” de Abano Producións de Chelo Loureiro.
La selección de este año está conformada por los cortometrajes "A través", de Juan Lorenzo Loureiro; "Bispos", de Zahira Teijelo; "A pena", de Iria Silvosa; "Lucus", de David Fidalgo; "Escala un cincuenta mil", de Ángel Suanzes, y "O corpo de Cristo", de Bea Lema, así como por otros tres proyectos aún en desarrollo: "Noutro tempo", de Santos Díaz; "Avisa cando chegues", de Ángela Andrada, y "A ninguén lle importa ata que a alguén si", de Daniel Pérez Silva.
Los títulos han sido seleccionados por un grupo de trabajo especializado a partir de una convocatoria pública, siguiendo un criterio artístico. Se busca, explican desde la Xunta, "seguir poñendo o foco no talento audiovisual, ao que o goberno galego contribúe a través do seu programa anual de subvencións ao sector, entre outras accións".