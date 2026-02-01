La productora ferrolana Chelo Loureiro, premiada con el Carmen de la academia andaluza por “One-way cycle”

Chelo Loureiro, con el premio recibido en la noche del sábado Cedida

El mundo de la animación volvió a traerle buenas noticias a la productora ferrolana Chelo Loureiro, que se subió una vez más a un escenario en la noche del pasado sábado para recoger un nuevo premio.

El cortometraje de animación “One-way Cycle”, dirigido por Alicia Núñez Puerto, se alzó con el premio Carmen de la Academia de Cine andaluz como mejor cortometraje de animación, en el que la menstruación y la emigración se convierten en dos ciclos protagonistas de la historia.

La pieza está producida por Abano Producións –Chelo Lou­reiro–, Puerto Nú y Sardinha em Lata, en una coproducción española-portuguesa que ha dado tan buen resultado.

Un premio más para el palmarés de la productora de Lou­reiro, que cuenta ya en su haber con numerosos galardones, entre ellos cuatro Goyas y más de una decena de nominaciones a estos premios.

Precisamente en la edición de este año repite como nominada una de las películas en la que participa Abano Produccións.

Se trata de “Decorado”, de Alberto Vázquez, con la historia de Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Los premios se darán a conocer en la gala del próximo 28 de febrero.