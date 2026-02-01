Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La productora ferrolana Chelo Loureiro, premiada con el Carmen de la academia andaluza por “One-way cycle”

La película de animación "Decorado" es también una de las nominadas a los Goya

Redacción
01/02/2026 13:35
Chelo Loureiro, con el premio recibido en la noche del sábado
Chelo Loureiro, con el premio recibido en la noche del sábado
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El mundo de la animación volvió a traerle buenas noticias a la productora ferrolana Chelo Loureiro, que se subió una vez más a un escenario en la noche del pasado sábado para recoger un nuevo premio.

El cortometraje de animación “One-way Cycle”, dirigido por Alicia Núñez Puerto, se alzó con el premio Carmen de la Academia de Cine andaluz como mejor cortometraje de animación, en el que la menstruación y la emigración se convierten en dos ciclos protagonistas de la historia.

La pieza está producida por Abano Producións –Chelo Lou­reiro–, Puerto Nú y Sardinha em Lata, en una coproducción española-portuguesa que ha dado tan buen resultado.

Un premio más para el palmarés de la productora de Lou­reiro, que cuenta ya en su haber con numerosos galardones, entre ellos cuatro Goyas y más de una decena de nominaciones a estos premios.

Precisamente en la edición de este año repite como nominada una de las películas en la que participa Abano Produccións.

Se trata de “Decorado”, de Alberto Vázquez, con la historia de Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Los premios se darán a conocer en la gala del próximo 28 de febrero.

El cuerpo de cristo, en el catálogo de cortos shorts from galicia

La Xunta acaba de lanzar una nueva edición del catálogo de cortometrajes Shorts from Galicia, que se publica tanto en formato físico como digital con el objetivo de difundir internacionalmente el talento gallego en este ámbito. Entre los nueve títulos que integran el catálogo se encuentra “O corpo de Cristo” de Abano Producións de Chelo Loureiro.

La selección de este año está conformada por los cortometrajes "A través", de Juan Lorenzo Loureiro; "Bispos", de Zahira Teijelo; "A pena", de Iria Silvosa; "Lucus", de David Fidalgo; "Escala un cincuenta mil", de Ángel Suanzes, y "O corpo de Cristo", de Bea Lema, así como por otros tres proyectos aún en desarrollo: "Noutro tempo", de Santos Díaz; "Avisa cando chegues", de Ángela Andrada, y "A ninguén lle importa ata que a alguén si", de Daniel Pérez Silva.

Los títulos han sido seleccionados por un grupo de trabajo especializado a partir de una convocatoria pública, siguiendo un criterio artístico. Se busca, explican desde la Xunta, "seguir poñendo o foco no talento audiovisual, ao que o goberno galego contribúe a través do seu programa anual de subvencións ao sector, entre outras accións".

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Sogama

La familia Sogama crece: el 97% de los ayuntamientos gallegos están adscritos
Redacción
López Campos en el rodaje de la serie Lobo

López Campos visita o equipo da serie 'Lobo', que se filma en Galicia cunha das axudas da Xunta
Redacción
Marcide

El Marcide cierra año con 102.000 estancias hospitalarias y más de 15.000 ingresos
Montse Fernández
Estado actual de la Torre de Borrás

De sanatorio a hotel boutique: una tercera vida para la Torre de Borrás de Fene
Verónica Vázquez