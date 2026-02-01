Mi cuenta

Diario de Ferrol

La casa natal de Carvalho Calero sufre un desprendimiento en uno de sus muros

Los técnicos municipales analizarán estos días el estado del inmueble para tomar las medidas oportunas 

Redacción
01/02/2026 21:02
La vivienda se halla en ruinas a espera de rehabilitación
D.A.
Bomberos y Policía local de Ferrol se desplazaron en la tarde de este domingo al barrio de Ferrol Vello ante el aviso de derrumbamiento de parte de un muro de la casa natal de Carvalho Calero, que se halla prácticamente en ruinas.

El mal tiempo ha favorecido el deterioro imparable de esta propiedad municipal que se encuentra a la espera de rehabilitación, de donde ahora se desprendieron elementos hacia el interior del inmueble, situado en la calle San Francisco.

Fue la propia concejala de Urbanismo, Blanca García, la que dio aviso, en torno a la seis de la tarde a los Bomberos de la caída de parte del muro hacia el interior del inmueble.

Los agentes aseguraron el perímetro y será este lunes cuando se puedan analizar los efectos y las consecuencias del suceso por parte de los servicios técnicos de Urbanismo, que se desplazarán al lugar de los hechos para analizar la situación, tal y como se informó desde el Concello.

