Formalizada la pavimentación de dos caminos de titularidad municipal en el área de Doniños

La empresa José No Martiñán e Hijos ejecutará las obras por un importe de 62.920 euros

Redacción
01/02/2026 20:00
Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de un mes
Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de un mes
Daniel Alexandre
El gobierno local de Ferrol formalizó hace escasos días la adjudicación del proyecto de pavimentación de varios tramos en los caminos de A Rega y O Confurco, ambos en la parroquia de Doniños. El proceso de licitación, como se recordará, se había anunciado a finales del pasado mes de octubre tras la aprobación de la intervención en Xunta de Goberno Local.

El encargo, no obstante, no fue asignado de forma oficial hasta el 5 de enero, pues el proceso se paralizó en diciembre –la adjudicataria, José No Martiñán e Hijos, fue anunciada el día 26– por las vacaciones navideñas. Ahora, con la formalización de este contrato, comienza el plazo de ejecución de las obras, que tendrá una duración de un mes si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Los trabajos, con un coste de 62.920 euros –1.200 por debajo del precio de licitación–, afectarán a una superficie de 1.052 metros cuadrados en el caso del camino de A Rega, y de 785 en el de O Confurco. En ambos espacios, señala la memoria técnica, se han detectado baches “de considerable profundidade” por su uso constante, de modo que se saneará la superficie antes de aplicar el pavimento.

