Ferrolterra registra el enero con más jornadas de lluvia de la última década

Los aguaceros han sido casi una constante durante todo el mes de enero Jorge Meis

Las conversaciones sobre el mal tiempo y los aguaceros han sido más recurrentes que nunca si cabe durante los primeros días de este año 2026, que ha arrancado sumando, nada menos, que 27 jornadas de lluvia en esta zona de Ferrolterra, lo que supone el récord de la última década. Así se constata tras el análisis de los datos recabados en la estación meteorológica del CIS de A Cabana, que vienen a confirmar lo que se comenta en la calle, que no es solo una sensación, es un hecho que la lluvia nos ha acompañado más de lo habitual. No obstante, aunque sí que se han registrado precipitaciones casi todos los días del mes pasado, a excepción de las jornadas del 3, 4 y 12 de enero, se han recogido 259 litros por metro cuadrado, que no es la cantidad más elevada de los últimos diez años. Sin ir más lejos, el pasado enero de 2025 se recogieron 344,7 l/m2 en veinte días de precipitaciones y también se superó esta cota en enero de 2016, con 380,7 litros en 25 jornadas.

Si analizamos los datos de los últimos veinte años solo se han superado los referidos 27 días de lluvia en otra ocasión, en 2014, cuando fueron 29 las jornadas en las que se produjeron chubascos (303 l/m2). Asimismo, en el año 2009 también se sumaron 27 días con precipitaciones, como en este 2026, si bien entonces la lluvia acumulada fue algo menor que la del pasado mes, con 200,3 litros contabilizados, frente a los 259 de este ejercicio. Por otra parte, 2018 también pasará a la historia por haber iniciado el año con muchas jornadas lluviosas, 26 en total.

Desde el año 2006 solo en una ocasión se ha contabilizado un enero con más días de chubascos que en este 2026

Los indicadores recabados en el CIS de A Cabana durante los meses de enero de las últimas dos décadas nos permiten llegar a otras conclusiones, como que lo habitual es que este mes del año, que se sitúa entre los más lluviosos de la serie junto a diciembre y febrero, caigan precipitaciones entre 15 y 23 días, con excepciones llamativas como las indicadas anteriormente y la que se registró el pasado 2022, cuando se vivió el enero más seco desde 2006. Se registraron chubascos en solo ocho días y se recogieron 66,1 litros acumulados por metro cuadrado. Asimismo, en 2012 se contabilizaron 19 días con precipitaciones pero el acumulado fue inferior incluso al año 2022, con 54,3 /m2 registrados.

Volviendo al mes que acaba de finalizar, cabe precisar que algunos locales de hostelería, hartos de no sacar provecho a sus terrazas, se apresuraron el sábado 31, que solo llovió un poco por la mañana (1,8 litros), para montar de nuevo sus mesas y sillas en el exterior, que fueron ocupadas enseguida por la clientela.