FeC carga contra el Concello por la falta de información relativa a la gestión del agua

Exige que se convoque una junta de portavoces para abordar, entre otros temas, la aparición de toallitas higiénicas

Redacción
01/02/2026 19:58
Capachos con toallitas higiénicas retiradas por los mariscadores de la Cofradía de Ferrol
Capachos con toallitas higiénicas retiradas por los mariscadores de la Cofradía de Ferrol
J. Meis
El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) cargó este fin de semana contra el gobierno local por su política de gestión del agua, denunciando una toma de decisiones “de forma empresarial”, sin dar cuenta de las mismas en comisión o sin llevarlas a pleno. En concreto, la formación señaló dos hechos recientes de los que, critica, no se ha informado en ningún momento a la oposición.

Por una parte, desde FeC se critica el proceder del ejecutivo ferrolano tras la aparición “masiva” la pasada semana de toallitas higiénicas frente a la depuradora de Cabo Prioriño. A este respecto, la agrupación afeó que ni se comunicó este suceso a la corporación, ni tampoco la posterior solicitud de una auditoría independiente para determinar las causas del mismo. De igual modo, censura que, a raíz del acontecimiento, no se iniciase ninguna campaña de sensibilización sobre el uso y desecho de estos productos altamente contaminantes.

Por otra, denuncian que el Concello haya realizado de forma unilateral una revisión de los precios por el servicio de depuración a otros territorios, pese a que el convenio actual seguirá vigente hasta 2028. En este sentido, el grupo municipal apunta que descubrió esta decisión tras obtener, después de solicitarlo por Registro, un documento aprobado por unanimidad en el pleno de Mugardos rechazando este incremento.

Ante estas situación, Ferrol en Común solicita la celebración urgente de una junta de portavoces para abordar, con sus informes pertinentes, estas dos cuestiones.

