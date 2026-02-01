Mi cuenta

Diario de Ferrol

Encuentro de rondallas para animar la tarde dominical en el Jofre

Actuaron Bohemios, la coral de Avilés, Santa Uxía de Mandiá y Añoranzas

Redacción
01/02/2026 20:29
Rondallas. Hermanamiento de Bohemios y Avilés
Un momento del festival musical
Emilio Cortizas
El teatro Jofre acogió este domingo un homenaje a la música de rondalla, conmemorando además el hermanamiento de Bohemios con la coral de Avilés y Santa Uxía de Mandiá. Estas agrupaciones junto a la rondalla Añoranzas fueron las encargadas de animar al numeroso público asistente.

La referida coral asturiana fue la invitada de excepción, con la que comparte actuaciones, teniendo en cuenta que en el 2002 se produjo en Ferrol el I Hermanamiento Musical con el Coro del Centro de La Habana en Avilés.

Además de la actuación de estas cuatro agrupaciones musicales, el acto sirvió, asimismo, para recordar la figura del que fue presidente de Bohemios Carlos López Pedreira, fallecido e impulsor del Hermanamiento de la Rondalla Bohemios de Ferrol con la Coral Polifónica de Avilés.

Las actuaciones de ayer sirvieron para poner en valor la música de estas formaciones, con un gran arraigo en la ciudad naval, que cuenta con una fiesta dedicada exclusivamente a las rondallas, Las Pepitas.

