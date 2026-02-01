El pleno de la Mancomunidade aprueba su Plan Estratéxico de Subvencións 2026-2028

Momento de la última sesión plenaria del organismo supramunicipal Jorge Meis

La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol aprobó, durante su sesión plenaria del pasado 1 de diciembre, el Plan Estratéxico de Subvencións para el período 2026-2028, que entró en vigor esta semana con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El documento, al igual que en el trienio anterior, establece las dos líneas estratégicas de ayudas del organismo supramunicipal, centradas en la acción social y en la protección civil y seguridad ciudadana.

Así, los objetivos marcados para la primera de estas es el favorecer la autonomía e inclusión de personas y colectivos en riesgo de exclusión, promoviendo mediante políticas activas su integración. En este marco, se detallan las partidas del presente ejercicio para entidades socioculturales, que serán la Casa de Acollida de Ferrol (41.968 euros); Asfedro (15.000); Fundación Santo Hospital de Caridad (10.000) y AFAL (15.000 euros).

La segunda gira en torno al convenio con la Universidade da Coruña (UDC), a través de la Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, para la elaboración de protocolos comunes y otras acciones divulgativas, como el proyecto europeo Crispro o la iniciativa Coles Seguros. En este caso, se destinará una partida anual de 20.000 euros.