Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El pleno de la Mancomunidade aprueba su Plan Estratéxico de Subvencións 2026-2028

El organismo supramunicipal dio el visto bueno a esta hoja de ruta el pasado mes de diciembre

Redacción
01/02/2026 20:02
Momento de la última sesión plenaria del organismo supramunicipal
Momento de la última sesión plenaria del organismo supramunicipal
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol aprobó, durante su sesión plenaria del pasado 1 de diciembre, el Plan Estratéxico de Subvencións para el período 2026-2028, que entró en vigor esta semana con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El documento, al igual que en el trienio anterior, establece las dos líneas estratégicas de ayudas del organismo supramunicipal, centradas en la acción social y en la protección civil y seguridad ciudadana.

Así, los objetivos marcados para la primera de estas es el favorecer la autonomía e inclusión de personas y colectivos en riesgo de exclusión, promoviendo mediante políticas activas su integración. En este marco, se detallan las partidas del presente ejercicio para entidades socioculturales, que serán la Casa de Acollida de Ferrol (41.968 euros); Asfedro (15.000); Fundación Santo Hospital de Caridad (10.000) y AFAL (15.000 euros).

La segunda gira en torno al convenio con la Universidade da Coruña (UDC), a través de la Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, para la elaboración de protocolos comunes y otras acciones divulgativas, como el proyecto europeo Crispro o la iniciativa Coles Seguros. En este caso, se destinará una partida anual de 20.000 euros.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Campo de Maniños Racing de Ferrol juvenil contra Solares

La poca eficacia en las áreas vuelve a castigar al juvenil racinguista (2-0)
Redacción
Vistas del enclave valdoviñés de A Frouxeira

Humedales de Ferrolterra: un patrimonio natural que urge conservar
Verónica Vázquez
lluvia

Ferrolterra registra el enero con más jornadas de lluvia de la última década
Montse Fernández
David Carballo marcó el primer tanto de la escuadra verde

El Racing de Ferrol se prepara para la traca final
Juan Quijano