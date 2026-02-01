El BAC “Patiño” deja Ferrol para tomar parte en varios despliegues de la OTAN

Despedida al BAC Patiño Emilio Cortizas

Nueva marcha en el Arsenal de Ferrol con la partida de una de las unidades que todavía permanecían en base como es el Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) “Patiño”, que inició despliegue en la tarde de este domingo para integrarse de nuevo en la Agrupación Naval Permanente (SNMG-1), en el marco de la operación “Brilliant Shield”.

Familiares y amigos se concentraron frente al muelle número 10, en Navantia, para despedir a toda la tripulación en un acto que estuvo presidido por el capitán de fragata Manuel Romero Nieto.

Esta unidad que tiene su base en Ferrol también va a tomar parte en el ejercicio más completo de la OTAN, en “Steadfast Dart 26”, que dio comienzo en las últimas horas y se prolongará hasta el 20 de febrero.

Ejercicio más importante de la OTAN en 2026

Estas maniobras de la Fuerza aliada contarán con la participación de unos 10.000 militares procedentes de España y otros diez países más (Italia, Grecia, Alemania, Chequia, España, Lituania, Bulgaria y Turquía, además de contar también con el apoyo adicional de Francia, Estonia, Países Bajos, Polonia, Bélgica y Reino Unido).

Se trata, como se indican desde el Estado Mayor de la Defensa, de uno de los ejercicios más importantes de la OTAN en este 2026. Por parte de nuestras Fuerzas Armadas tomarán parte en el ejercicio 1.500 militares, que ya han iniciado su despliegue.

Se prevé que el BAC se una también al ejercicio aliado más importante de 2026, el “Steadfast Dart”

Así, este domingo 1 de febrero partían de la base naval de Rota la fragata “Cristóbal Colón” y el buque “Castilla”, junto con la fuerza anfibia de Turquía, para formar parte del referido despliegue.

España aporta estas unidades al Mando Componente de la Reacción Aliada (ARF), que lidera la Armada, así como fuerzas terrestres de operaciones especiales. Dicho lo cual, durante el despliegue, el “Castilla” estará al mando de todas las unidades que participan en el entorno marítimo, ya sean fragatas, cazaminas, aviones de patrulla marítima, helicópteros, vehículos no tripulados y la fuerza anfibia, siendo responsable de todas las operaciones en la mar, así como de la interacción con otros mandos de la OTAN.

Desde julio pasado y hasta que se cumpla un año le corresponde a España liderar esta fuerza aliada. Por otra parte, en próximos días también se unirán al ejercicio otras unidades con base en el Arsenal de Ferrol como la fragata “Almirante Juan de Borbón” y el referido BAC “Patiño”, ambos integrados en la SNMG-1, fuerza que lidera el contralmirante español Joaquín Ruíz Escagedo a bordo de la F-102.