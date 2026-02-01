Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Detenidos dos integrantes de una organización dedicada a robar a prostitutas que actuó en Ferrol

Fueron aprehendidos en un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Ertzaintza

Redacción
01/02/2026 19:59
La Policía Nacional todavía no ha cerrado el caso
La Policía Nacional todavía no ha cerrado el caso
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Ertzaintza, detuvo recientemente a dos varones en A Coruña y Zaragoza acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a los robos con violencia en pisos donde se ejercía la prostitución, concretamente en el entorno de San Sebastián, Gijón, Valladolid y Ferrol.

Según relataron los Cuerpos de Seguridad, la investigación comenzó el pasado mes de noviembre cuando dos de las víctimas denunciaron en la capital donostiarra que un individuo, haciéndose pasar por un cliente, había accedido a su vivienda y, tras fingir que iba a salir a la calle a comprar una botella de vino, permitió entrar al mismo a otras dos personas que estaban esperando en el rellano. Así, desde la Policía se destacó la desmedida y gratuita violencia que estos tres hombres ejercieron contra las mujeres durante el robo, hasta el punto de que una de ellas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una rotura de mandíbula.

A raíz de este incidente, los agentes encargados del caso descubrieron que se habían producido ataques similares ese mismo mes en las ciudades antes mencionadas, así como que los responsables se habían desplazado hasta Vigo para un nuevo golpe. Fue en este punto cuando la Ertzaintza se puso en contacto con la Policía Nacional para trasladarle sus averiguaciones, creándose un equipo conjunto de investigación coordinado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Citco).

De este modo, las pesquisas recabadas permitieron la detención de dos de los implicados, así como la recuperación de algunos de los efectos robados a las mujeres. Asimismo, en el domicilio de uno de ellos, los agentes localizaron sustancias estupefacientes, por lo que se añadirá a la instrucción un presunto delito contra la salud pública. La investigación, detalló la Policía, sigue abierta de cara a identificar otras víctimas y para capturar al tercer implicado.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Campo de Maniños Racing de Ferrol juvenil contra Solares

La poca eficacia en las áreas vuelve a castigar al juvenil racinguista (2-0)
Redacción
Vistas del enclave valdoviñés de A Frouxeira

Humedales de Ferrolterra: un patrimonio natural que urge conservar
Verónica Vázquez
lluvia

Ferrolterra registra el enero con más jornadas de lluvia de la última década
Montse Fernández
David Carballo marcó el primer tanto de la escuadra verde

El Racing de Ferrol se prepara para la traca final
Juan Quijano