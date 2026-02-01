Detenidos dos integrantes de una organización dedicada a robar a prostitutas que actuó en Ferrol

La Policía Nacional todavía no ha cerrado el caso Jorge Meis

La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Ertzaintza, detuvo recientemente a dos varones en A Coruña y Zaragoza acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a los robos con violencia en pisos donde se ejercía la prostitución, concretamente en el entorno de San Sebastián, Gijón, Valladolid y Ferrol.

Según relataron los Cuerpos de Seguridad, la investigación comenzó el pasado mes de noviembre cuando dos de las víctimas denunciaron en la capital donostiarra que un individuo, haciéndose pasar por un cliente, había accedido a su vivienda y, tras fingir que iba a salir a la calle a comprar una botella de vino, permitió entrar al mismo a otras dos personas que estaban esperando en el rellano. Así, desde la Policía se destacó la desmedida y gratuita violencia que estos tres hombres ejercieron contra las mujeres durante el robo, hasta el punto de que una de ellas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una rotura de mandíbula.

A raíz de este incidente, los agentes encargados del caso descubrieron que se habían producido ataques similares ese mismo mes en las ciudades antes mencionadas, así como que los responsables se habían desplazado hasta Vigo para un nuevo golpe. Fue en este punto cuando la Ertzaintza se puso en contacto con la Policía Nacional para trasladarle sus averiguaciones, creándose un equipo conjunto de investigación coordinado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Citco).

De este modo, las pesquisas recabadas permitieron la detención de dos de los implicados, así como la recuperación de algunos de los efectos robados a las mujeres. Asimismo, en el domicilio de uno de ellos, los agentes localizaron sustancias estupefacientes, por lo que se añadirá a la instrucción un presunto delito contra la salud pública. La investigación, detalló la Policía, sigue abierta de cara a identificar otras víctimas y para capturar al tercer implicado.